No te pierdas una nueva entrega de Firma y Aclaración; en esta ocasión con Lilia Kinsella, representante de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), como invitada.

Comienza a flexibilizarse el turismo en la zona, con la apertura comarcal y ya hay planes para la actividad nacional. En este ámbito, la prestadora detalla sobre lo vivido, que "es algo que nos ha afectado a nivel mundial. Tenemos que aprender a vivir con esta situación. Se nos acerca la temporada y estábamos esperanzados a nivel nacional".

Kinsella, comenta que el sector está impactado negativamente en lo económico: "tenemos una temporada perdida en la que pueden seguir cerrándose empresas".

Durante la realización de un taller en la jornada de ayer, en la que participó el Intendente Sergio Ongarato, operadores de distintos rubros participaron y mostraron su mirada, debatieron y hasta avaluaron diversas cuestiones.

"Después de 8 meses, aquel turista que tiene la oportunidad de elegir donde ir, realmente no va a elegirnos como destino, habiendo tantos destinos en la Argentina"

"El primer turismo que se va a reactivar es el cercano y después, el primer destino que tiene naturaleza. Nosotros estábamos optimistas porque tenemos destino de naturaleza", subraya Kinsella, mostrando su disconformidad con la medida de que quien visite la ciudad, deba cumplir seis días de aislamiento.

"Un turista viene a disfrutar y si tiene que hacer cuarentena no viene, no nos elige. Eso es decirle no al turismo directamente"