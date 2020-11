La presión tributaria diseñada por sucesivos gobiernos de Argentina nos sitúa entre los primeros lugares de los países que usan este recurso que, lamentablemente, en nuestro caso, no se traduce en mejores servicios y desarrollo sostenido en ninguna de las áreas que debe garantizar el estado; hablamos de salud, educación y seguridad.

Tampoco la generación de trabajo tiene las garantías para un escenario favorable de la mano de la inversión, totalmente desalentada y en caída libre.

Las pequeñas empresas suman décadas de reclamo para que se mejore y revise su situación impositiva. Tal como están las cosas, la presión tributaria es tal que deriva en cada vez menos negocios abiertos y en que, literalmente, se ahogue a los que aún sobreviven y con ello, se resientan -en gran medida- las posibilidades de dar trabajo.

El proyecto de ley -aprobado recientemente en Diputados-que prevé un impuesto a las grandes fortunas, tiene entre lo presentado que un 20% de los fondos que se recaudarían sería destinado para la ayuda a Pymes. Paradoja de donde se mire, las pequeñas empresas demandan una urgente revisión tributaria para su sobrevivencia y resulta que una ayuda insuficiente viene de la mano, precisamente, de un tributo que necesita mayor análisis para que los beneficios no sean menores que los costos o para que no se generen falsas expectativas.

Mas que ese insuficiente aporte devenido de un nuevo impuesto y sostenido en que se apruebe o no esta Ley, lo que se necesitan son políticas de desarrollo emprendedor y de sostenimiento de empleo, serias y continuadas en el tiempo. Hasta ahora el modelo de estado recaudador no se revierte en beneficios palpables para la mayoría que aporta.

Argentina sigue escalando en los índices de pobreza y desocupación. Solo basta con señalar que, más allá de las Pymes, los jubilados -que recibirán para fin de año un 5% de aumento en sus haberes- ya requieren mucho más para satisfacer sus necesidades básicas.

En nuestra ciudad, los comerciantes -el 80% de los encuestados por la Asociación de Comerciantes y Afines- facturaron menos que igual período del año anterior y también acumulan más deuda. No hay políticas claras que permitan garantizar la continuidad de sus negocios, ni acciones que demuestren que se escuchan sus demandas que dependen -en gran medida- de acuerdos a nivel de nación para inversión y desarrollo.

No podemos seguir apostando a la improvisación a ver si “zafamos”, hay que pensar en serio qué Argentina queremos, para ahora y para el futuro. Si en ese país que soñamos caben las pequeñas empresas, entonces que reciban el acompañamiento necesario para su puesta en valor y no una ayuda de dudoso fruto, de lo contrario sigamos achicando la clase media que nos caracterizó por su amplitud y su impulso a la economía.

CHISTE DE YAPA

Un hombre a su amigo:

-¿Te puedo pedir un favor? Mira es que me voy de viaje tres meses y me gustaría que vigilaras de cerca a mi mujer... Avísame cuando notes algo anormal.

Al cabo de los quince días, le envía un mensaje y le dice que regrese.

- Desde que te fuiste, el hijo del panadero va a tu casa todas las noches y sale al día siguiente.

- ¡¿Y me avisas ahora?!

- Me dijiste que te avisase cuando notara algo anormal ¿no?. Bueno, ¡pues anoche no fue!