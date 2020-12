El ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, se refirió a la situación que se vive en el Parque Nacional Los Alerces, uno de los principales atractivos turísticos de la región. En diálogo con Red43, el funcionario expuso: "A mí me preocupa en demasía, yo soy nacido y criado en esta provincia. En todos estos espacios hay que ser respetuoso y criterioso".

"No creo que respondan a las comunidades indígenas", consideró García. Sostuvo que actúan en base a "intereses personales. Yo no acepto ni me entra en la cabeza ocupar un lugar como podría ser el Parque Nacional Los Alerces o cualquier otro espacio como una reivindicación de la nada misma".

En este sentido, remarcó: "Desde que Casimiro Biguá hizo el juramento de lealtad a la bandera argentina y la constitución nacional se terminaron muchas especulaciones".

"Esto no responde a una realidad que esté en los sistemas de sociedad en que convivimos. Es inaceptable una situación como la que se vive y debe ser restituido a las autoridades pertinentes inmediatamente", afirmó el titular de la cartera turística chubutense.