El presidente del PJ Chubut, Carlos Linares, se refirió en diálogo con Radio Crónica a la designación de José Arrechea como presidente del Congreso del Partido Justicialista y también habló sobre otros temas relevantes de la agenda política provincial. Fiel a su estilo, Linares dejó tela para cortar y brindó sus consideraciones sobre el tema minería y el tratamiento que debería tener el tema desde su visión personal. Además, habló sobre las elecciones legislativas del próximo año.

En primer término, Carlos Linares habló sobre la designación de José Arrechea como presidente del Congreso del PJ, algo que fue criticado por distintos sectores del partido debido a la "falta de diálogo" para decidir las autoridades. Según trascendió, al dar inicio el Congreso, un sector del justicialismo pidió abrir el debate para consensuar a las nuevas autoridades, pero desde el otro lado se indicó que eso era algo que no estaba pautado en el orden del día y se propuso directamente a la lista encabezada por Arrechea. Algunos congresales se bajaron de la votación y quedaron alrededor de sesenta, votando la gran mayoría por el exdirector del Banco del Chubut para presidente del Congreso del PJ.

"Lamentablemente, este tipo de congresos, con modalidad semipresencial, traen a veces pormenores de este tipo y problemas con algunos compañeros que no se pudieron expresar por distintos motivos. Lo que queda claro es que la mayoría de los congresales votó, y por sobre todas las cosas, el voto fue democrático. Se eligió la candidatura de la presidencia de Arrechea y de toda una lista conformada por todos los sectores del partido. Yo a veces escucho y veo esta nueva forma de hacer política, una política tuitera y no presencial. Lo que hay que hacer es estar presente, la militancia se hace todos los días del año. José Arrechea es un compañero que ha militado por mucho tiempo, que pasó por todos los sectores de la política, y que le dedique parte de su vida a esto todos los días me parece algo más que importante", sostuvo Linares respecto a la designación de José Arrechea como presidente del Congreso del PJ.

Proyecciones para 2021

Por otro lado, el exintendente de Comodoro Rivadavia se refirió a las elecciones legislativas del próximo año, para las cuales se habla de la suspensión de las PASO. Uno de los rumores fuertes es que el gobernador Mariano Arcioni buscarla realizar un acuerdo con el Frente Renovador, el partido que conduce a nivel nacional Sergio Massa. Con esto concretado, el primer mandatario provincial buscaría competir en los comicios y llevar gente de su riñón político al Congreso de la Nación. Incluso se habla de nombres puntuales. Uno de ellos es el de Fabián Puratich, el ministro de Salud de la provincia.

"Claramente, el gobernador no está dentro de las filas del PJ. Él puede conformar un partido político, una línea política, nadie le puede sacar esa atribución, ni al gobernador ni a nadie. Él pertenece a un partido político que se llama Chusoto. El Frente Renovador no tiene presencia política en Chubut, pero de todos modos Arcioni tiene todo el derecho de avanzar con esto y de estar en el lugar que quiera estar. Las alianzas electorales son eso, alianzas. No son buenas ni malas. En su momento, en la provincia tuvimos un acto eleccionario que fue ganado por el señor gobernador nosotros fuimos oposición y seguimos en ese rol. Mariano Arcioni puede tener relación con algunos funcionarios nacionales, eso no suma ni quita nada, pero no lo vuelve un aliado político en la provincia del Chubut del Partido Justicialista", sostuvo Linares.

Sobre los rumores que indican que Fabián Puratich podría competir en las elecciones legislativas, el presidente del PJ manifestó que "nadie le puede sacar mérito a nadie. Esto es algo que se tiene que definir con el voto de la gente. Todos tienen el mismo derecho ante la democracia, que es una decisión de cada persona. Yo no tengo por qué sumarle ni restarle nada a nadie. Me parece que el lugar para dirimir las diferencias son las urnas, así que si ellos piensan que el ministro de Salud es un buen candidato, tendrán que acompañarlo y votarlo quienes piensen que es una buena opción. Los que pensamos otra cosa, seguramente estaremos en otro lugar".

"Los diputados del PJ que voten a favor de la minería se tendrán que poner a disposición del tribunal de disciplina"

Por otro lado, Carlos Linares se refirió al debate por la minería en la Legislatura de la provincia, un proyecto que el Ejecutivo provincial busca aprobar antes de que concluya el año. Cabe destacar que, en los últimos días, el justicialismo presentó un escrito en donde se pidió el no tratamiento de la iniciativa con el objetivo de darle un tratamiento más profundo y sin apuro. "Nosotros, como partido, estamos pidiendo un debate profundo y sincero sobre este tema", planteó el exintendente de Comodoro Rivadavia.

Consultado por la posibilidad de que algunos diputados del Frente de Todos voten a favor del proyecto de zonificación minera, Carlos Linares fue claro y determinante al afirmar que "aquellos diputados del PJ que voten a favor de la minería se tendrán que poner a disposición del tribunal de disciplina. Claramente, el Partido Justicialista no es Carlos Linares, lo que sucedió es que se fijó una posición colectiva en donde se pidió quitar la ley tal y como está. Queremos que sea debatida de cara a la sociedad, más teniendo en cuenta los últimos trascendidos que hablan de que hubo coimas en la Legislatura. Son denuncias muy fuertes que seguramente tendrán que ser investigadas", dijo Linares en referencia al audio viral de la diputada Leila Lloyd Jones, en donde habla de supuestas coimas de diez millones de pesos para los legisladores, con el objeto de que voten a favor del proyecto minero.

"Yo no soy de los que digo no porque sí, pienso que hay que debatir de cara a la gente. Si el proyecto es bueno, seguramente tendrá el acompañamiento mayoritario, de lo contrario no lo tendrá. Este domingo miraba el acto por el Dia del Petróleo. Vi poco pueblo y un gobernador que llegó a su ciudad con vallado, con policías custodiándolo. Me duele que tengamos que vivir fiestas tan importantes para nosotros de este modo, blindados por policías. Me parece que un gobernador que hace bien las cosas tendría que poder mirar a su gente, no militarizar los lugares de la comunidad", señaló Linares.

Por último, el exintendente de Comodoro apuntó al gobierno con respecto al tratamiento del proyecto de zonificación minera y criticó el apuro que se le da a la iniciativa: "Los proyectos de este tipo se tienen que debatir con argumentos sólidos, verdaderos. No entiendo el apuro de sacar la ley ya. Lo dije en su momento, el apuro trae olor raro, y la gente eso lo sospecha. Vuelvo a insistir, yo creo en la honestidad de todos los diputados, espero que el tema de las coimas sea solo un rumor. Esta ley, al igual que todas las leyes que se votan en la Legislatura, es muy importante para la ciudadanía de Chubut. Espero que tenga un tratamiento serio", concluyó Linares.