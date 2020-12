Si bien no hay –hasta ahora- tratamientos médicos certeros para afrontar el Covid una vez contagiado el paciente y la vacuna -como se preveía- no estará disponible hasta el próximo año, la salud sigue siendo una preocupación, tal como lo era ese 20 de marzo que daba inicio la cuarentena en Argentina, sin que, hasta la fecha, en ese aspecto no haya muchos cambios. El confinamiento de sanos y enfermos por igual, como lo fue al inicio desde que se conocieran los primeros casos, sigue siendo la principal medida ante los estragos de la pandemia.

Había que crear condiciones en términos sanitarios y, al menos en Chubut, desde el Estado, no se hizo mucho. La cuarentena era para equiparnos, para ganar tiempo, para prepararnos ante una enfermedad que nos tomó por sorpresa. Nueve meses después no tenemos claro cuánto nos ha afectado -más allá de la salud- y a qué nuevos confinamientos y daños nos exponemos. El virus desnudó la debilidad del sistema sanitario y la certeza de que la crisis política que padecíamos a comienzos de año, es cada vez más profunda, superando cualquier escenario imaginado.

En Chubut se trabaja a los manotazos, se habla solo de sueldos impagos, con el agravante que continúa latente la intranquilidad en ese aspecto. Por ahora no hay nada resuelto. Cuando llega un nuevo mes, nunca se sabe qué nuevo rango, cronograma o cualquier otra variante planteará el ejecutivo provincial; ni siquiera capaz de aunar mensaje y no pisarse el palito unos a otros.

El único proyecto del gobierno es el minero -presentado con falencias, ambigüedades y artículos engañosos- sin tener en cuenta que paralelo a ese interés hay otras muchas posibilidades en la provincia que pueden y deben impulsarse. Acá hay condiciones, también, para turismo, pesca, ganadería, agricultura, entre otros. Ninguna actividad tiene por qué excluir la otra. Tanta erogación en planta política incluyendo funcionarios, diputados, senadores y el sequito de asesores de cada cargo, no se revierte en inclusión y oportunidades necesarias y menos en pensar en una provincia sustentable.

No hace mucho que el Ministro de Salud provincial afirmaba que iba a haber temporada de verano. Hoy parece que piensa diferente. Es cierto que con el virus nos asiste cierta imprevisibilidad, pero no puede ser que prevalezca la incertidumbre en todo lo que se diga o se afirme. Nadie esté dispuesto a dar garantías de nada y parece que esa mala costumbre llegó para quedarse. No hay ni acuerdos ni diálogo constructivo, no hay mensajes claros en ningún área.

Eso sí, en lo que hay acuerdos es en que -para seguir en política- se deben ganar elecciones y en este sentido hace rato que está la rosca-campaña para la contienda del 2021 reciclando candidatos que se quedaron con las ganas de gobernar la provincia. Por otra parte, algunos adelantados -previsores ya están convocando a militantes o "entusiastas" con vistas al 2023, como algún cordillerano por adopción, que a tono con su referente máximo ya construye el relato, que, en fin, es lo que más votos acarrea.

Vacunas más vacunas menos -con Arcioni ´poniendo a prueba su propio prospecto- está llegando a su fin un año donde los de acá seguimos con la esperanza de que nos permitan un verano cuidado, responsable, con protocolos, para todos y todas, sin que nos sigan castigando a pesar de portarnos bien y estar casi libres de contagio.

