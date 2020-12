El concejal de Cambiemos Gerardo Filippini se refirió a lo ocurrido en la sesión de ayer del Concejo Deliberante. Hubo un agitado ambiente entre el oficialismo, la oposición y vecinos que esperaban ser recibidos para tratar la Emergencia Económica y Social.

"Se complicó porque la concejal Saunders pidió que se leyera completamente el texto del Código Tributario. Tiene 255 artículos y lleva varias horas leerlo", señaló el edil. Mientras la lectura llevaba algunos minutos "aparecieron los vecinos que habían sido citados el viernes al mediodía. Suponíamos que se habría terminado el tema del Presupuesto y estábamos libres para recibirlos". Cabe recordar que el viernes los 4 representantes de bloques minoritarios se ausentaron de la sesión y no dieron quórum para que sean tratadas las ordenanzas que regirán la economía de la ciudad durante 2021.

Filippini subrayó que "la oposición hizo algunos pedidos que fueron denegados y los vecinos pensaron que nosotros no los queríamos recibir, lo cual no era así. Teníamos que cumplir con el orden del día previsto y después se los iba a recibir". "Se acercaron aplaudiendo, gritando e incluso un maltrato al presidente y los concejales que no corresponde. Entonces hice una moción de orden pidiendo que para que los vecinos no tengan que seguir esperando, ya que estaban impacientes, se dejara la lectura pormenorizada del Código Tributaria y se tratara a libro cerrado", señaló el concejal.

Esta moción suya fue aceptada teniendo en cuenta que "todo el mundo lo había analizado, ya habíamos tenido muchas reuniones con secretarios, con concejales. El mismo viernes en comisión lo vimos y le hicimos pequeñas correcciones a pedido de la oposición". El acompañamiento de los seis ediles oficialistas a esta moción causó el desenlace del conflicto: "Esto disgustó a la oposición y se levantaron de las bancas sin el permiso que dice el reglamento que deben tener del presidente o del Concejo. Ellos han optado por hacer eso sabrán por qué".

Tras esto, Cambiemos continuó sesionando y aprobaron el Código Tributario, Presupuesto, Tarifaria y Manual de Organización Municipal 2021. Sin embargo, los espacios opositores continúan analizando si se presentarán en la justicia aduciendo que al momento de la votación no había quórum en el recinto.