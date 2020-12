La posibilidad que ocurra un incendio en bosques y áreas naturales, es conocido que se intensifica en verano.

La alerta que rige para la temporada que se avecina, es elevada. Hemos tenido temperaturas altas, al punto que en noviembre se superó el récord histórico desde que existen mediciones de este tipo en la ciudad.

Comenzamos diciembre con calor veraniego que convoca al disfrute, pero también implica cuidados redoblados para minimizar las posibilidades de incendios.

El Chubut, la situación de la mayoría de los cuarteles de bomberos es muy preocupante. Si bien el de Esquel no está entre los más críticos, hay otros que no tienen como mantenerse ni poner en marcha los equipos necesarios.

No se les ha prestado la debida atención. En la Comarca donde el riesgo de incendio de bosques es muy alto, los cuarteles no cuentan con todos los recursos pertinentes.

El cuartel de Esquel, que cuenta con excelentes recursos humanos, trabaja con lo justo; ante un imprevisto, por ejemplo, una rotura de importancia, no se sabe como se asumiría su arreglo, ya que los fondos financieros son prácticamente nulos.

La provincia debe aportar subsidios (montos prácticamente irrisorios que alcanzan para muy poco), aun así, hace tres años que no realiza las erogaciones correspondientes. La buena suerte, si ocurre un siniestro, es la única estrategia.

Por supuesto, ni pensar que se esté diseñando una mejora que incluya mayor prevención y tratamiento de los posibles factores que puedan provocar un siniestro. La crisis es para todo, aunque en este caso un incendio no controlado no solo implica perdidas materiales, también mueren animales y en el peor de los casos, personas.

Cada vecino, ante este panorama, debe estar más atento y cuidar que en su entorno no se den las condiciones propicias para un incendio. Cada año se recuerda la prohibición de hacer fuego en determinados lugares o se insta a ser muy cuidadosos cuando se hace. No obstante, no siempre se cumple con lo establecido.

También es de destacar que los imprevistos existen y las temperaturas altas y sin lluvias de estos tiempos, aumentan las posibilidades de incendio.

De ahí la importancia de tomar conciencia sobre las consecuencias que puede provocar un descuido y no olvidar que, en los cuarteles de bomberos, más allá de la buena disposición de sus miembros, los recursos son pocos y deficientes. Este verano, tenemos condiciones más propicias para un incendio y paradójicamente, menos recursos para combatirlo.

CHISTE DE YAPA

-Así que va a Belén…

-Si

-¿A adorar al niño Jesús?

-Si

-¿En camello?

-Si

-¿Siguiendo una estrella?

-Ajá

-Sople el alcoholímetro por favor…