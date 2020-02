Ongarato descartó que Rowlands vaya al HCD: "Si sobre alguien hay una duda no pude ocupar una banca"

A pedido de los concejales de la oposición, el intendente Sergio Ongarato y el Secretario de Coordinación y Finanzas del municipio, Matías Taccetta, se reunieron con los ediles en el Concejo Deliberante. Fue para dar explicaciones al respecto del escándalo de los más de 2,3 millones de pesos que faltan de la gestión de Andrea Rowlands en la Terminal.

"Yo rescato que más allá de aclarar y que escuchen de mí y de Taccetta algunos detalles que es más difícil deducirlos en los informes, se conversó sobre cómo seguimos hacia adelante y cómo son los controles que se están haciendo desde el Ejecutivo", aseguró el mandatario municipal luego del encuentro. "Buena parte de la reunión se centró en cómo hacemos para modificar y poder llegar con menos burocracia interna a tener los controles con la mayor eficiencia", remarcó Ongarato.

"Estamos trabajando en poder implementar el cobro digital en diferentes dependencias municipales para tener un mayor control".

Contó que la exsecretaria de Gobierno todavía no presentó el informe que le solicitó y que presentarán en Fiscalía en el expediente de la denuncia. "Colaboraremos en todo lo que nos pida la Justicia", subrayó el Jefe de Estado municipal.

Por otro lado, consideró que pese a ser concejal suplente y haber una banca desocupada de Cambiemos "no debería haber más discusión" sobre si la ocupará Rowlands. "Si sobre alguien hay alguna duda no puede estar ocupando una banca. Le hace muy mal a la democracia tener legisladores procesados y yo voy a hacer todo lo posible para que en el Concejo Deliberante de la ciudad no ocurra esto", enfatizó.

En cuanto al futuro de la Terminal, aseguró que dependerá de la nueva ordenanza que se confeccione en el HCD: "Estamos viendo si va a ser gerente, si va a ser director general o si se llamará a concurso". "Hoy está designado a cargo el señor Gaitán y seguirá un tiempo más", aclaró.

"Estamos conversando quién ocupará la Secretaría de Gobierno, con el bloque Cambiemos y con el partido. Me decidiré por alguien con quien trabaje cómodo ya que es un puesto muy cercano al intendente", manifestó por último, sobre el reemplazante de la exfuncionaria en el Ejecutivo.