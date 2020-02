Devetak: "No hay impedimentos legales para que Rowlands asuma como concejal"

El concejal del Frente Patriótico Chubutense, Juan Devetak, se refirió a la situación de la Terminal de Ómnibus y a todas las cuestiones que raíz del escándalo es necesario revisar en el funcionamiento de la Municipalidad. "El municipio tiene demasiadas bocas donde se recauda. Algunas son cajas oficiales donde el contralor es automático y otras tienen sistemas de cobro más difíciles de controlar", explicó el edil.

"Se debe mejorar en ese aspecto y lograr que el cobro no sea con dinero en efectivo sino por medios electrónicos que es mucho más eficiente y el control mucho más fácil", prosiguió el dirigente justicialista.

"Quizás la figura del gerente no sea la más adecuada y lo mejor sería una dirección. Veremos de quitar de la ordenanza ese Consejo Asesor que nunca se conformó. También la modificaremos para que sea mucho más controlable lo que hace ese director".

En relación a la normativa que ahora modificarán pero estuvo 20 años sin ser aplicada, consideró: "Muchas veces se generan ordenanzas que en su momento uno piensa que tienen una determinada practicidad y en el uso se ve que no funcionan". "Si el Ejecutivo nota que una norma es impracticable la lógica es derogarla o modificarla", detalló el médico.

Subrayó también que la idea es legislar para que todos los estamentos de la Municipalidad sean más claros y mejor controlados en lo financiero: "Hay que aprovechar esta crisis que genera el tema de la Terminal, trasladarlo a todas las oficinas del municipio que realizan cobranzas para sacar normativas que sean más actualizadas, más eficientes y más transparentes".

Por último, Devetak opinó sobre la situación puntual de Andrea Rowlands, que al no formar más parte del Ejecutivo podría asumir la banca disponible como concejal que hay por el oficialismo. "En este momento no habría ningún impedimento legal para que asuma porque no figura ni como denunciada, no pesa sobre ella ningún cargo de esas características. Obviamente hay un planteo ético", analizó. De todas formas, remarcó: "Si yo estuviera en su lugar no asumiría. No quisiera asumir si estoy cuestionado en algo tan delicado como el manejo de fondos de todos":