Pagliaroni consideró que "hay pocas posibilidades" de que puedan iniciar las sesiones ordinarias

El diputado y presidente del bloque Cambiemos en la Legislatura provincial, Manuel Pagliaroni, realizó declaraciones que reproduce el Diario Jornada, luego de una reunión que mantuvo ayer con Mariano Arcioni, Ricardo Sastre y los jefes de la bancada de Chubut al Frente y el Frente Patriótico. “Tenemos dudas de que se pueda llevar a delante la sesión inaugural”, dejó en claro el legislador.

Ante la falta de pago de salarios, los trabajadores legislativos, nucleados en el gremio APEL, sostienen una medida de fuerza que impidió sesionar en febrero de forma extraordinaria y pone en duda que el lunes 2 de marzo pueda realizarse la apertura del período de sesiones ordinarias. “Más allá de que todos los diputados acudamos a la Legislatura, no se puede hacer mucho porque no hay ningún tipo de trabajo administrativo y la semana que viene no habrá actividad legislativa”, remarcó Pagliaroni.

"Entre todos deberían intentar que el poder legislativo funcione para tratar las medidas propuestas desde el Gobierno”.

Consideró que la situación "viene empeorando en cuanto a las posibilidades de cumplimiento del Estado provincial para con los trabajadores", a la luz de que el retraso en el pago de haberes es cada vez mayor. “Hay que recordar que falta abonar todo el rango 3 y 4. El Estado va más allá del pago de salarios, y hoy ni siquiera se puede garantizar eso”, agregó.