Álvarez: "La letra de la ley es clara: correspondía que asuma el primer suplente"

Rubén Álvarez se convirtió esta mañana en nuevo concejal de Cambiemos. De esta forma, el oficialismo municipal vuelve a tener en el Concejo Deliberante a sus seis representantes, luego de la renuncia de Fabiana Vázquez para seguir como Secretaria de Desarrollo Social.

Hubo muchas críticas y reclamos por parte de bloques opositores, al considerar que en realidad debía asumir Andrea Rowlands para respetar el cupo femenino, a la luz de que tras el escándalo de la Terminal dejó de ocupar su cargo en el Ejecutivo y también era concejal suplente. Álvarez era el primero en la lista de alternativas y desde el sector oficialista basaron en eso su posición, ya que la otra mujer suplente, Mariela Sánchez Uribe, ahora es Secretaria de Deportes.

"Correspondía que asumiera el primer concejal suplente . Alguna concejal de la oposición quiso ver el espíritu de la ley, pero la letra de la ley es clara", enfatizó Álvarez en su primera charla con los medios de comunicación luego de jurar para ocupar la banca.

Ya abocado a su nuevo rol, aseguró que "es un lindo desafío, un trabajo apasionante". "Por ahí desde afuera solo se ve la ordenanza, lleva un trabajo intenso de atrás que yo he estado haciendo junto a los compañeros de bloque", destacó.

"He estado viniendo porque es algo que me gusta y me interesa. Estuve trabajando aunque no podía ni firmar un papel. Agradezco que los compañeros del bloque me hayan dejado trabajar a la par de ellos".

Por otra parte, consultado al respecto del reclamo de trabajadores de la provincia que ha llegado al HCD más de una vez, sostuvo: "Yo he utilizado la banca del vecino por el conflicto de trabajadores estatales así que no me va a resultar lejano". "No podemos desconocer los problemas que hay en todos los ámbitos de la provincia y van a terminar llegando al Concejo. La agenda va a estar marcada por la realidad", concluyó.

La palabra de Álvarez: