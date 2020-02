El Horcón: El curso escolar difícilmente comience en la fecha prevista

Ni las condiciones edilicias están resueltas en un importante número de escuelas ni todos los docentes están dispuestos a impartir clases si no se cumplen los compromisos salariales asumidos por el gobierno provincial el año pasado y que, hasta la fecha, no se han hecho efectivos.

Desde provincia insisten en que están dadas las condiciones para el comienzo del ciclo lectivo, de hecho, a los auxiliares se le ha regularizado todas las deudas de forma tal que se garantice su disponibilidad para que abran las escuelas, no así a docentes que se les deben acuerdos salariales que por ley ya debían percibir.

De mantenerse este panorama, y teniendo en cuenta el poco tiempo que falta para el inicio de clases, el curso lectivo de este año seguramente no comenzará con las aulas abiertas para un importante número de estudiantes.

Los alumnos chubutenses que, hasta la fecha, por paros y días sin clases han perdido prácticamente un curso escolar completo, no saben si comenzarán el año lectivo correspondiente al 2020, ni tampoco que regularidad tendrán si es que, finalmente, se llega a un acuerdo para iniciar las clases. Generalmente lo acordado entre sindicatos y gobierno no garantiza la total regularidad del año.

La incertidumbre en la educación ha escalado un punto tal en nuestra provincia, que ya no se resuelve solamente cumpliendo el calendario escolar, lo cual tal como hemos apuntado seguramente no se cumplirá. La crisis educativa abarca, también, una crisis de contenidos y medios técnicos que no se adaptan o han quedado obsoletos frente a los requerimientos de conocimiento y forma de acceso a los mismos, que demanda hoy el mundo laboral.

Esta falencia, es importante señalarlo, no es solo de Chubut, es de Argentina en general pero en el caso de nuestra provincia, se hace más difícil un avance en otro sentido que no sean los reclamos salariales; si en este punto no hay acuerdo que se mantenga y perdure para todo el año lectivo, difícilmente se pueda trabajar hacia un análisis de contenidos, de actualización de los mismos y de renovación y calidad para la inserción laboral necesaria de los alumnos y su previo paso a la universidad a los que deciden hacerlo.

CHISTECITO DE YAPA

- Pero, este perro es inteligentísimo, ¡Juega al ajedrez! ¡Vale una fortuna!

- No te creas... Le he ganado tres partidas de cinco.