Un álamo destruyó una vivienda y otro está a punto de caer: vecinos piden ayuda

Vecinos del barrio 28 de Junio están preocupados porque en un pasaje interno, a la altura de Cambaceres al 2200, el temporal del sábado pasado derribó un álamo. Destruyó una vivienda y, afortunadamente, no estaba la persona que vive allí.

"Se nos vino el álamo encima, no escuchamos ni el ruido cuando cayó", contó la propietaria de la cabaña, Fernanda Chamorro. Al hombre que alquila ahí pudieron solucionarle el problema del alojamiento pero además del árbol que cayó hay otro a punto de caer. "Necesitamos ayuda. Ya fuimos a Espacios Verdes y nos dijeron que es muy difícil que cuenten con los recursos para sacar este segundo álamo, que está próximo a caer porque se le aflojaron las raíces cuando cayó el primero", explicó la vecina.

"El hombre no se encontraba en el momento, tampoco su camioneta porque justo es donde la estacionaba".

El riesgo es muy grande, casas en la zona que pueden provocar una tragedia: "Según le de el viento va a caer". Dijo que en Ambiente municipal recibieron una buena atención, pero no una solución: "El Secretario de Ambiente nos atendió muy bien, mandó a sus empleados y tuvo toda la intención pero no tienen recursos para este tipo de situaciones".

"Las raíces del álamo que está en pie ya están dañadas y mucho no van a aguantar. Está rodeado de viviendas, eso es lo que lo hace más grave. Hay gente y vehículos".

"Solo nos dijeron que no tienen los medios, pensábamos que tal vez a través de ellos podíamos conseguir a alguien que los tuviera pero hasta ahora no fue así", prosiguió Fernanda. El pedido es desesperado y ya que desde el municipio no pudieron arreglarlo "pensamos en Cooperativa que tiene la grúa o cualquier otra empresa. Esperamos que alguien nos pueda guiar".

El testimonio de Fernanda: