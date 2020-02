Confirman el primer caso de coronavirus de un ciudadano argentino

Un pasajero argentino que viajaba en un crucero con 61 ocupantes a los que ya se diagnosticó coronavirus fue trasladado a un hospital de Japón para estudios y tratamiento, luego de haber permanecido en cuarentena dentro del mismo bote. Se trata de un hombre que viajaba con su esposa, del cual, por protocolo, aún no se brindó la identidad. Al desembarcar no tenía síntomas agudos. Una pasajera chilena del buque dijo a TN que le están brindando apoyo a la esposa, que continúa a bordo por precaución.

“Es un argentino que consideramos mucho porque hicimos amistad con este matrimonio. Son muy pocos los pasajeros de habla hispana. Nos juntamos con una pareja de mexicanos y argentinos. Prácticamente solo el 1% habla español, por eso uno anda buscando la amistad. Es un matrimonio encantador, hicimos amistad y nos ha afectado mucho”, agregó la mujer.

No permiten que las personas salgan de sus camarotes, excepto a los que no tienen ventanas que pueden salir solamente media hora al día. Es el primer caso confirmado de coronavirus en una persona argentina y, también, de Latinoamérica. Desde Salud, aseguraron que una vez que le den de alta no hay posibilidades de contagio.

Latinoamérica es una de las zonas menos afectadas ya que no hay vuelos directos a las zonas y, en verano, el contagio es menor. Sin embargo, los viajes a China no están restringidos: solo se recomienda no trasladarse.

El primer caso en el barco fue de un hombre de Hong Kong y eso provocó la cuarentena completa. "En ese crucero había personas que ingresaron provenientes de Wuhan, el punto de inicio (de la enfermedad), y en ese contexto había otras personas que adquirieron la infección", comentó Carla Vizzotti. En el crucero, hay otros siete argentinos, que todavía no presentan ningún síntoma.

Un fotógrafo británico, David Abel, documenta la cuarentena y comentó que les brindaron termómetros con indicaciones escritas en japonés, pero con un folleto anexo que explica el procedimiento de uso. Todos deben tomarse la temperatura cada 30 minutos y reportar si indica más de 37,5°C.