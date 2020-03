Historias de esquelenses: "Lito" Calfunao, custodio de la música patagónica

Rogelio “Lito” Calfunao nació en Cholila en el 72 y el trabajo de sus padres lo llevó por Gastre; por Río Pico, donde pasó gran parte de su infancia; y, finalmente, por Esquel, donde siguió con la secundaria. Luego de todo este recorrido y su vida en distintas localidades patagónicas, considera a Esquel su lugar en el mundo.

Cuando terminó el secundario, pensó en irse a estudiar, como hacían muchos de sus amigos, a ciudades grandes del norte. Sin embargo, recién abría Radio Nacional y quedó seleccionado para trabajar allí: desde hace 28 años, es su vocación y lo que más le apasiona.

Tuvo muchos programas y su principal objetivo es reivindicar la música de su región. Esto lo hace a través de uno de sus shows, Radio Patagón. Con el tiempo, pudo también instalar una sala de grabación, que ya tiene hace 14 años.

“Yo me crié sin televisión. En el pueblo en el que estábamos, en esos tiempos, año 80, no existía la televisión como está hoy, no existía internet, lejos. Era pura radio. Chilenas, uruguayas, escuchábamos Radio Nacional Esquel en ese momento”.