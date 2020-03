Serebrinsky: "No entrar en psicosis y si podemos hacerles las compras a nuestros abuelos, mejor"

El Dr. Damián Serebrinsky visitó los estudios de Red43, para hablar del que viene siendo el tema de las últimas semanas; la pandemia del coronavirus.

El Médico Cardiólogo, abordó la problemática de salud que ya ha afectado a 79 personas en el país. Cabe detallar, que en la provincia del Chubut aun no se han detectado casos confirmados.

"Virus respiratorios hay muchos, nos enfermamos de gripe por distintas bacterias, pero este virus tiene dos características distintas; la primera es que nos agarró vírgenes, es decir, ninguno está preparado para ello, por lo que se contagia con más facilidad y dura más tiempo dependiendo las superficies. Y la otra característica es que hay virus que duran minutos u pocas horas dependiendo la superficie, este, dura hasta 9 horas"

En este sentido, el Doctor destacó que "cómo nunca las autoridades estimulan el lavado de manos", ya que no solo se contagia por la vía respiratoria, sino que además puede ocurrir tocando alguna superficie contaminada.

"Nada es igual al agua y el jabón. Tenemos que lavarnos las manos unos 20 segundos mínimo, pero lo óptimo son 60 y lavándose hasta las muñecas"

Además, Serebrinsky destacó el accionar de Argentina ante la situación, e hizo hincapié en la ciudad de Esquel, que hoy cuenta con unos 18 o 20 respiradores artificiales, subrayando que "mientras más controlado esté el virus, mejor" y solicitando a los jóvenes que cooperen con la situación de los adultos mayores, personas que son más susceptibles: "Si uno puede hacerle las compras a sus abuelos mucho mejor".

"Todavía lo peor no pasó; el pico máximo será en un mes. Mientras más restringimos la situación ahora, mejor nos va a ir. No pensemos en aflojar los brazos".

La semana próxima, el Instituto Malbrán dejará de ser el único que haga las evaluaciones del coronavirus. Se sumarán otras instituciones.

PSICOSIS

"Esta pandemia tiene algo que no tuvieron otras; hiperconectividad. Hoy te enterás lo que piensa uno y te lo traspasa a vos. Esto es por las redes sociales o los celulares. Es importante entender que hay personas que lamentablemente gozan brindando información falsa. Otros que quieren hacer el bien y lamentablemente dan información errónea. Cuando esto sucede, hay que meterse en un portal de noticias confiable y asegurarse que esa noticia esté ahí, no entrar en pánico" , aseguró el invitado, recordando que lo mejor es quedarse en casa y no "psicotizarse", ya que el estrés aumenta el cortisol y este baja las defensas y mientras menos defensas es peor.