Sofía, esquelense en Estados Unidos, nos cuenta sobre las medidas en ese país

Sofía Musacchio vive en Estados Unidos y nos cuenta cómo se vive la situación en Miami en este momento. Está allá hace 4 años, trabaja y hoy fue a su oficina normalmente. Trabaja de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde: tiene una hora de viaje para llegar a su trabajo. Explica que, por ahora, las medidas que tomaron son el cierre de bares y restaurantes, además de un toque de queda, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.

Los jardines y escuelas cerraron, y algunas personas pasaron a trabajar de manera remota, al igual que en Argentina. “Lo que yo noto de Argentina es que acá todavía no se tomaron esas medidas extremas”, declaró.

Las playas también cerraron, pero recién esta semana, porque el spring break comenzó la semana pasada y los adolescentes se reunían allí. También se cancelaron eventos: en la calle hay menos tránsito, pero sigue habiendo libertad total.

En su trabajo, se toman todas las medidas necesarias: hay estaciones de alcohol en gel en ascensores y en la entrada, y también se va cortando el acceso de proveedores y asistentes, para que no haya tanta concurrencia. Como su hija no puede ir al jardín, hubo días en que debió faltar al trabajo. A diferencia de en Argentina, no tiene la opción de quedarse, ya que no está permitido faltar por el virus. Los trámites se hacen por internet, como normalmente, y se debe sacar cita para ciertas actividades, a fin de evitar que se junten más de 10 personas. Se restringieron los horarios de supermercados, pero nada cerró: las personas acuden masivamente y se llevan grandes cantidades de productos.

Para el sistema de pediatría, si se tienen síntomas de coronavirus, se hace una cita online por cámara web, pero no se permite acudir a clínicas y hospitales. Como en muchos lugares se utiliza la huella digital, se desinfecta constantemente, pero no hay una gran psicosis: la gente, incluso, intenta ir a la playa y la policía debe sacarlos. Al cine y el centro comercial, se acude normalmente.

Sofía celebró que los argentinos hayan tomado medidas a tiempo, y espera que se tomen las mismas en Estados Unidos, para que no suceda lo que ocurrió en Italia y otros países.