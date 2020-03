Una película, una serie, un libro

En esta ocasión, nos unimos sin protestar al hashtag #QuedateEnCasa, ya que, en nuestra opinión, es la ocasión perfecta para ponerse al día con todas esas películas, series y libros que nunca tenemos tiempo de ver.

En lugar de tomarlo como una situación angustiante, podés aprovechar para que Netflix te diga: "¿Sigues ahí?" después de ver 18 capítulos de una serie y decirle "¡Sí!", sin culpa. Podés aprovechar para ver todos esos clásicos que nunca se te dio por ver, ya que muchísimas plataformas liberaron sus contenidos y tenés infinitas películas para elegir (no puedo contar cuántas personas me han dicho "Nunca vi 'El padrino'... ya la voy a ver"). Podés aprovechar para leer o escuchar audiolibros: Scribd y otras plataformas abrieron sus bibliotecas al mundo, para que puedas usar desde tu libro electrónico hasta tu computadora o celular; también podés desempolvar ese libro que compraste y dijiste "Ya voy a leer", que quedó ahí en el estante.

Aprovechá. Quedate en casa.

En este contexto, hoy queremos destacar una novela. Una exmaestra de Esquel ( ¡Muchas gracias! ) nos recordó una joya de la literatura que se aplica especialmente al momento en que vivimos. Vamos a comenzar con una pequeña nota sobre esta gran obra, para recordarnos la importancia de pensar en los demás.

Ensayo sobre la ceguera - José Saramago

Una de las frases centrales de este libro de José Saramago golpea fuerte en la actualidad en que vivimos: "La responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron". En el libro, un hombre frente a un semáforo en rojo se queda ciego de repente. Es el primer caso de una "ceguera blanca", una enfermedad que se expande súbitamente.

Más allá de la temática de la enfermedad, el libro no se trata de esto: su tema central es el egoísmo, que marca a todos los personajes. La ceguera, por supuesto, no es solo una enfermedad física, sino el hecho de no querer ver. Muy similar a muchas personas que, hoy, deciden no respetar las medidas y ceder a sus deseos, sin preocuparse por el bienestar de los demás, sin ver lo que ocurre a su alrededor. "Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero no miran", dice uno de sus personajes.

Hoy, una situación unifica al mundo. Todos somos humanos y a todos nos afecta por igual. Saramago nos recuerda esta cualidad única, esta humanidad intrínseca: "Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, esa cosa es lo que somos".

No vamos a decir a quién le gustaría o no, ni darle un puntaje. Hoy, más que leerlo, todos deberían entenderlo.

Volvamos a otros temas. El martes es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Aunque las conmemoraciones queden opacadas, el lema siempre es "No olvidar": vamos a adelantarnos un poco y recomendar una película, una serie y un libro con temática de régimenes autoritarios.

La película de la semana

La ola (Título original: Die Welle)

La película está basada en un experimento real. El profesor de historia Ron Jones no lograba explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes permitieron que el partido nazi exterminara a millones de judíos y otros llamados "indeseables". Comenzó aplicando pequeñas reglas de conducta y, con ellas, fue creando un movimiento que, llamativamente, se expandió a toda su escuela y se le fue completamente de las manos. Sin embargo, logró probar su punto.

Esto se recrea en "La ola": un profesor hace el mismo experimento con el mismo lema; "Poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo". La clase decide llamarse "La ola" y comienza a hacerse notar en actos de vandalismo, a espaldas del profesor que acaba perdiendo el control de la situación.

Así, se tratan temas como los peligros de la fascinación por un líder; los lemas y tópicos recurrentes, como la "unidad", la "amistad", la "lealtad", el "sacrificio"; y algunos de los mecanismos que se usan para que un régimen pase a ser "incuestionable". Es una película que, sin ser de una producción fabulosa, deja un fuerte mensaje.

Recomendada para: adolescentes y adultos.

Quiénes deben verla: las personas que disfruten de películas basadas en hechos reales.

Quiénes no deben verla: personas sensibles a la violencia, en particular, psicológica.

Puntajes: IMDB - 7.6 de 10; Rotten Tomatoes - 67%; Filmaffinity - 7.4 de 10

La serie de la semana

3%

Esta serie hecha en Brasil es una de las primeras series de ciencia ficción producidas en el país vecino. Trata de un futuro distópico en el cual un régimen, dirigido por un grupo extremadamente reducido de personas, da la oportunidad a jóvenes que cumplen cierta edad de ir a "un lugar mejor", una isla completamente paradisíaca, llamada "Mar alto". Estos jóvenes viven en un mundo lleno de pobreza, violencia y devastación: las "barriadas". Si aprueban una serie de pruebas, lograrán pasar al otro lado: sin embargo, solo el 3% tiene éxito. Oportunamente, la serie de pruebas se llama "El proceso".

Si llegan a pasar, no podrán volver a ver a su familia ni a nadie con quien tuvieran relación antes del reclutamiento. Sin embargo, algunos candidatos deciden rebelarse y cambiar el sistema desde el interior.

La serie es entretenida y recuerda en gran medida a "Los juegos del hambre", la saga de películas, que tiene una temática muy similar. Aún así, al ser una serie de mucho menor presupuesto, está extremadamente bien hecha, con grandes efectos, buenos actores y variaciones interesantes en la temática. Tiene un comienzo fuerte, pero, para nuestro gusto, decae un poco: queda por verse el final, ya que todavía no está terminada.

Recomendada para: jóvenes y adultos, especialmente jóvenes, por la identificación con los personajes y sus maneras de pensar.

Quiénes deben evitarla: personas que no disfruten de la ciencia ficción.

Quiénes deben verla: fanáticos de "Los juegos del hambre", ya que la temática es similar: quienes disfruten de series pequeñas con producción propia, no tan hollywodenses.

Puntajes: IMDB - 7.4 de 10; Filmaffinity - 6.6 de 10

El libro de la semana

1984 - George Orwell

¿A que no sabías que la idea de "Gran Hermano" salió de un libro? La novela fue escrita en 1949 y la trama ocurría en 1984, pero podríamos decir que hasta se parece un poco más, en algunos temas, a nuestro 2020.

La sociedad de esta historia tiene tres grupos: los miembros del Partido Único, los miembros del Consejo (las personas cercanas a los miembros del partido) y una enorme masa de gente a la que mantienen pobre y entretenida, los proles (proletarios). A través de "Ministerios", manejan inmensas cantidades de información, que se utilizan para modificar y dirigir las mentalidades de los habitantes.

Orwell hace una brillante crítica de la vigilancia total: a través de un control asfixiante y propaganda absoluta, el estado suprime todos los derechos. Quienes no demuestren su fidelidad serán torturados o asesinados. Se organizan manifestaciones, pero no en contra del régimen, sino a su favor: el peor organismo es la "Policía del pensamiento", que controla hasta las transgresiones posibles o imaginarias.

En la historia, hay una guerra constante, pero, en realidad, sirve como mecanismo para que la pobreza no termine. Al frente del Partido, está el Gran Hermano, el líder absoluto, que encarna todos los valores de este gobierno dictatorial.

Novela escrita hace 71 años: en 1976, se volvió más actual que nunca.

Recomendado para: jóvenes y adultos.

Quiénes deben evitarlo: es un clásico y no es difícil de leer, aunque contiene algunos pasajes violentos.

Quiénes deben leerlo: como todo clásico, en nuestra opinión, todos deberían leerlo.

Puntaje: Goodreads - 4.2 de 5