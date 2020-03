Coronavirus: Daniel Dalffaro y la difícil situación en Brasil: "Es lo opuesto a Argentina"

Daniel Dalffaro vivió 29 años en Esquel y trabajó durante mucho tiempo como profesor de educación física. Sus hijos son esquelenses y se mantiene conectado con lo que pasa en la cordillera chubutense a pesar de la distancia.

Hoy vive en Brasil, el país más afectado de Sudamérica por el coronavirus con 4.579 casos confirmados y 159 muertos. Aunque en Belo Horizonte, donde él reside, las cosas no están tan mal "el futuro es muy preocupante". "Hay más gente que vive en la calle de la que hay en Argentina, muchas personas están en el límite de la pobreza y ganando su sustento diario. Esto hizo que muchos al quedarse en la casa no puedan llevar la comida a su casa", graficó.

En relación a la postura que tomó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, consideró que "está totalmente equivocado. Acá se toman casi a broma las declaraciones que él hace y no es el representante del pueblo". "Todo lo que ven ustedes, que les deben llegar como memes, es verdad. Hace unos días hizo una manifestación en Brasilia donde él se abrazó y se saludó con la gente. Lo criticaron los gobernadores y a nadie le gustó porque va en contra de todas las recomendaciones de la OMS", contó Dalffaro.

La situación, describió, es caótica: "El gobierno no está teniendo representatividad. El presidente dice una cosa, los gobernadores hacen otra y los municipios hacen otra. No tienen obligación de acatar lo que dice su superior. No hay una cadena de mando". Al respecto de las medidas, subrayó que en Minas Gerais, el estado donde está ubicado Belo Horizonte, se suspendieron las clases hace algunas semanas pero no es obligatoria la cuarentena sino que "es una sugerencia".

"Se dispuso que la gente tiene que ir sentada en el colectivo, no puede ir nadie parado. Están cerrados los bares, los shoppings, las iglesias" pero no todos cumplen: "La iglesia que está al lado de mi casa tuvo un culto religioso ayer a la noche"

Señaló que lo que ocurre en Argentina es lo opuesto y "está perfecto". Por su trabajo y por su familia está en contacto con personas de toda América, Europa y Medio Oriente y está informado de cómo se dieron las cosas en lugares que hoy están viviendo situaciones dramáticas, como Italia. "Argentina se adelantó a una catástrofe", analizó.

"Fue más que oportuno lo que hizo el gobierno argentino, me siento orgulloso del presidente que tenemos y tienen este momento. Se ha puesto en el lugar que se tiene que poner un presidente y dijo 'esto se hace así'", sostuvo Dalffaro. Valoró que en Chubut, que aún no hay casos, se vaya por el mismo camino.

"Argentina hoy optó por la salud. Está perfecto lo que hicieron y también que se sancione a aquella persona que no acata".

"Hacía rato que no me sentía tan representado por mi país. Hagan caso a lo que dicen los gobernantes, quédense en sus casas y cuídense mucho", aconsejó a la distancia y , sobre todo, puso el foco en nuestra ciudad. "En Esquel la gente vive muy encerrada por el clima, no se ventilan tanto los ambientes" por lo que si una enfermedad como el COVID-19 comienza a circular puede ser mucho más complicado frenarla.