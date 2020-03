Uñas 2020: los diseños y esmaltados que dominarán el año

Es el complemento definitivo a cualquier outfit, el toque con el que poder arriesgar, experimentar y divertirse. A la hora de hacerse la manicura, se elige un esmaltado, uña, forma, y a veces, nail art.

Te muestro cuáles serán las últimas tendencias 2020 en nails.

MILKY NAILS

Esta tendencia en uñas se basa en llevarlas de color claro, en un blanco que no es tan brillante ni que caiga en lo opaco.

Es elegante, minimalista y 100% tendencia para el siguiente año.

ROJO OMBRÉ

Vimos este año el ombré en todo su esplendor y, aunque esta manicura trend comenzó con tonalidades pastel, para el 2020 llegó el turno de los esmaltes más intensos.

FRANCÉS EN COLOR NEGRO

El 'black french-mani'. La francesita es una de las decoraciones de uñas más populares entre las mujeres. Delicada, este tipo de nail art entrega la impresión de uñas más largas, dando un aspecto muy delicado a las manos.

Sí, como las clásicas francesitas, pero ahora se viene una propuesta rockera para deslumbrar todo el año.

El french se verá en todas sus formas, principalmente con degradados de tonos neón y pastel. Es posible llevarlas tan largas como prefieras y jugar con la forma de la punta.

UÑAS MÁRMOL

El amor por el terminado mármol ahora invadirá nuestras uñas y las texturas se adhieren a nuestra manicura. ¿Querés darle un plus? Agregá detalles dorados.

BICOLOR DEGRADADO

Para qué llevar un color... ¡Si podés llevar dos! Las uñas de distintos colores con un efecto degradado te dejarán crear diseños únicos en tus manos.

CLASSIC BLUE

Pantone lo dijo y nosotras escuchamos: las uñas en el color del año harán que tu look tenga un pop de color muy particular y que no pasará desapercibido.

El azul lo veremos en cualquier tono, especialmente en la gama de los más intensos, eléctrico o Klein.

CONTRASTE PASTEL

Los pasteles regresan pero, en lugar de combinar, vienen a contrastar. El secreto para que este diseño de uñas sea ganador es que todas las uñas vayan de colores diferentes.

GLITTER NAILS Y METALIZADO

El acabado metalizado es otro de los hits de esta nueva temporada, y ya no hay que esperar a las navidades para lucir la versión dorada.

Esta manicura te dará una buena dosis de glamour con ese esmaltado glitter.

Para las que no se animan y le quieren dar un touch, podrán pintarse solo una uña glitter, queda espectacular.