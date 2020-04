Massoni en Red43: "Tenemos que lograr mayor flexibilidad, priorizando la vida"

El ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, Federico Massoni, pasó por los estudios de Red43 en el marco de su visita a Esquel. El funcionario se reunió esta tarde con Sergio Ongarato, integrantes del Comité de Emergencia municipal y varios intendentes de la región.

Massoni dejó en claro que la cuarentena en Chubut es respetada por la mayor parte de las personas. "Tenemos siempre un porcentaje que no la respeta y ahí están las fuerzas de seguridad", indicó.

En este marco, se mostró muy conforme con la disminución de los demorados día a día por circular sin justificación: "Llevamos más de 1.400 detenidos. Arrancamos con 300 por día, fue bajando y ayer hubo nada más que 66 en toda la provincia. La gente se está cuidando más".

"Esto no es un capricho del Gobierno que quiere establecer que la gente se quede en su casa porque sí".

"Estamos trabajando para que todos los chubutenses sigamos como estamos hasta ahora para que no haya circulación de este virus", sostuvo Massoni. Analizó que no es casualidad que siga sin haber casos de coronavirus en territorio provincial: "Nosotros fuimos muy fuertes con los controles en los límites y muy estrictos con el cumplimiento de la cuarentena en el territorio. Eso permitió que no tengamos la exteriorización del virus en 3 semanas. Es muy importante porque achata la curva de contagio".

Agregó además que no respetar el aislamiento y salir de casa sin un motivo es un delito. De esa forma actúan las fuerzas de seguridad cuando detectan ciudadanos en esa situación. "Ahora lo vemos como muy light porque no tenemos muertes. Pero el violar una cuarentena es permitir que este virus que genera muerte pueda esparcirse, entonces uno estaría propiciando que haya contagio y el contagio puede provocar muertes", destacó.

En relación a la importancia de este momento, indicó que de acuerdo a lo que trabajaron en conjunto con el Ministerio de Salud "ayuda a que no haya contagio". "De esta manera permitimos que cuando alguien se enferme el sistema de salud pueda atenderlo y no tenga que andar eligiendo a quién ponerle el respirador", puntualizó.

"El mecanismo que se está aplicando aquí es pura y exclusivamente solidario, es 'yo me cuido pero no para cuidarme a mí porque no soy grupo de riesgo, yo me cuido para cuidarte a vos y confío en que vos te vas a cuidar para cuidarme a mí'".

Por otro lado, ante el éxito de las primeras semanas de aislamiento obligatorio que dejaron a Chubut sin ningún caso, explicó que se trabajará en una flexibilización de las medidas "basándonos en el principio establecido por el presidente: una economía que se cae se puede levantar, una vida no, vamos a priorizar la vida" pero "no nos tenemos que olvidar nosotros de lo que es el humor social, que hay gente que empieza a sentir hambre y no puede desarrollar su tarea. El 80% de la ciudadanía es productora de su propia economía y en eso está pensando el gobernador".

El mecanismo será anunciado por Arcioni, probablemente el próximo viernes según subrayó el ministro. "Tenemos que lograr mayor flexibilidad y que la ciudadanía la respete para que no se nos termine metiendo por la ventana este virus", enfatizó.