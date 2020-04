Habilitaron un 0800 para permisos de circulación y también se podrán tramitar en unidades regionales

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, dijo que ya se mejoró y conformó un sistema de 0800 para obtener los permisos especiales de circulación en la provincia.

Explicó, dirigiéndose a las personas que no pueden ingresar a la plataforma, que están en su lugar las protecciones necesarias, pese a que, en algunas ocasiones, aparece un mensaje de “Página no segura”. Todos los datos que se ingresan allí se borran completamente a los 30 días.

También solicitó, nuevamente, que se respete el tema de las excepciones y que no se soliciten por motivos que no sean estrictamente necesarios. "Si nosotros somos respetuosos de todo eso, vamos a poder volver a la normalidad muchísimo más rápido: apelamos a eso", comentó, pero, sin embargo, aclaró que es muy probable que la cuarentena se amplíe.

Además, quiso llevar tranquilidad a adultos mayores o personas que no tienen acceso a Internet para hacer el trámite y deben viajar: “Habilitamos los teléfonos. Va a estar el 0800 y si no lo pueden hacer porque no tienen teléfono, lo que vamos a hacer es habilitar las distintas unidades regionales, como para que asesoren a aquellas personas que no tienen ningún tipo de acceso a lo que es telefonía e Internet; y los van a meter en sistema en estas unidades regionales que están en cada uno de los puntos de nuestra provincia”.