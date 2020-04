Una película, una serie, un libro

Como se esperaba por varios rumores que circularon en el país, la cuarentena, efectivamente, se extendió, y este fin de semana de Pascua se pasará en aislamiento, con las personas cercanas o los seres queridos a la distancia.

Por eso, decidimos dejarles, esta vez, una selección de película, serie y libro para toda la familia. Por supuesto, hay muchos tipos de familia distintos y esta selección no se aplica a todo el mundo: sin embargo, son obras que pueden disfrutar personas de todas las edades, sin restricciones.

Así, podrán tener, este domingo, un momento para leer juntos, ver una película o iniciar una nueva aventura con una serie; y, por qué no, seguir haciéndolo durante la semana.

La película de la semana

El viaje de Chihiro

No importa qué edad tengas: quizá te parezca raro, pero hay muchas películas animadas que nada tienen que envidiarles a los grandes éxitos hollywoodenses. Esta es una película japonesa, género animé, de la mente del brillante Hayao Miyazaki, un director legendario y con un éxito rotundo, quien también escribió el guión. Es considerada una de las mejores películas animadas de todos los tiempos y fue la única película de animé en ganar un Oscar.

A veces, la gente mayor decide no ver un animé porque le puede parecer infantil, con argumentos simples o demasiado olvidable. Nada más lejos de la realidad. La premisa de El viaje de Chihiro parece muy simple: una niña que se está mudando junto a sus padres se ve atrapada en un mundo sobrenatural y busca su libertad y la de su familia.

Sin embargo, el viaje se trata de un recorrido por el mundo de los espíritus, muchas veces comparado con Alicia en el país de las maravillas: representa el paso de la niñez hacia la adultez, de la dependencia a la independencia.

Se pueden encontrar referencias a exclusiones de la sociedad, a la formación de una nueva identidad, a la sociedad japonesa moderna, a la cultura tradicional, a la corrupción y la avaricia, a la contaminación y a muchos más temas. Se puede interpretar de mil maneras y jamás se agota.

De vez en cuando, nos perdemos cosas muy buenas por tener vergüenza o prejuicios: en este caso, las personas se pierden una maravillosa obra cinematográfica.

Recomendada para: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Todos encontrarán algo para disfrutar.

Quiénes deben verla: fanáticos del animé, no fanáticos del animé.

Quiénes no deben verla: tiene doblaje al español o subtítulos del japonés y está en las principales plataformas, así que no hay excusas.

Puntajes: IMDB - 8.6 de 10; Rotten Tomatoes - 97%; Filmaffinity - 8.1 de 10

La serie de la semana

Full House

Esta serie muestra la vida de un padre que se queda viudo (esto no significa que sea una serie trágica) y que decide reunir a su mejor amigo y a su cuñado, para ayudarlo a criar a sus tres hijas.

Todos viven en la misma casa y, como en las clásicas comedias de los 80 y principios de los 90, esto genera muchos malentendidos. Llevan a que el espectador se encariñe con los personajes, que quiera saber qué sucederá con sus vidas, que elija a sus favoritos y los defienda.

Es una serie muy familiar y cálida: en la casa, viven personas de varias edades y muy distintas personalidades. Duró 8 años y es muy ligera, pero a diferencia de otras comedias, hay desarrollo. Los personajes avanzan con su vida, buscan el cambio y cometen errores.

21 años después, Netflix hizo una nueva versión, que tiene como protagonistas a los niños de la casa original, ahora adultos. Se llama Fuller House. Con todo, hay para pasar varios días de cuarentena.

Recomendada para: toda la familia.

Quiénes deben verla: personas a las que no les gusten las series viejas.

Puntajes: IMDB - 6.7 de 10; Filmaffinity - 5.7 de 10

El libro de la semana

El jardín secreto – Frances Hogdson Burnett

De manera similar a los inicios de varias películas de Disney, este libro comienza con un golpe bajo, cuando Mary, la protagonista, sufre la pérdida de ambos padres y es enviada a vivir con su tío. Sin embargo, sus padres no eran personas perfectas y ella, como niña criada entre riquezas y privilegio, tampoco lo es, por lo cual no necesariamente se sentirá víctima de sus circunstancias.

—¡Aquí hay una niña! ¡Una niña sola! ¡En un lugar como este! Dios mío, ¿quién es?

—Soy Mary Lennox —dijo la niña irguiéndose muy tiesa. Le pareció que el hombre era muy maleducado al llamar a la casa de su padre «un lugar como este»—. Mientras todos tenían el cólera —siguió diciendo—, yo me quedé dormida, y me acabo de despertar. ¿Por qué no viene nadie?