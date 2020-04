Padres desesperados: esperan respuesta para traer a sus hijos que están en otras provincias

Gabriela Romanchuk, Norma Cabrera, Teresa Viana y Fabiana Huaiquimilla visitaron los estudios de Red43 en representación de un grupo importante de padres de la cordillera que están gestionando poder traer de regreso a sus hijos que se encuentran por estudio y trabajo en otras provincias. Son más de 80 jóvenes en Córdoba, La Plata y Capital Federal.

Los que estudian no pueden hacerlo y también varios se han quedado sin trabajo. "Nos hemos comunicado con el ministro Grazzini, con Massoni, también con el diputado Santiago Igon y nos han dicho que están trabajando", remarcaron. "No pedimos que nos regalen nada, nos haríamos cargo de los costos, queremos traer a los chicos que son más de 80, en un avión que es lo menos riesgoso porque no harían paradas y podrían mantener las distancias", contaron. En este sentido dijeron conversaron con el Ejército y estarían dispuestos a facilitarles el transporte aéreo.

Además presentaron una nota al intendente, Sergio Ongarato, pero aseguraron que no recibieron contestaciones concluyentes: "Las respuestas con el COEM son muy vagas, algunas personas nos responden una cosa, otros otra y no nos dan respuestas concretas".

Además, les preocupa la situación psicológica de sus hijos. "Los chicos están en departamentos muy chiquitos, sin poder salir, con angustia, depresión. Nosotros estamos muy lejos y no podemos acudir a sus llamados", relataron. También hay jóvenes de Gualjaina, Cholila, Corcovado y Trevelin intentando regresar.

"También es un gasto mantenerlos allá y queremos darles apoyo desde lo psicológico".

"Nos comprometemos a respetar todos los protocolos, se va a arbitrar como corresponde. Sabemos que tienen que guardar cuarentena sin estar en contacto con nadie", aseguraron los padres, que reclamaron mayor ayuda del municipio para articular los medios y que puedan viajar.

"Uno tiene que tener empatía y ponerse en el lugar del otro, más en la situación que estamos atravesando. Es fácil hablar, pero hay que estar de este lado".

CONTACTO:

Los padres con hijos en La Plata que estén interesados en contactarse con el grupo pueden hacerlo al 02945-15417465 (Fabiana)

Los padres con hijos en Capital Federal se pueden contactar al 02945-15696795 (Teresa)

Los padres con hijos en Córdoba pueden comunicarse al: 0294-15531600 (Gabriela)