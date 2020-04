Ya se puede ver el festival musical histórico: "One world, together at home"

La Organización Mundial de la Salud organizó un festival musical histórico llamado “One World: Together at Home”, junto con la ONG Global Citizen. El festival estará lleno de cantantes y actores y el fin es recaudar dinero para el personal médico que lucha contra el coronavirus.

La iniciativa surgió para crear algo similar al famosísimo concierto "Live Aid", que reunió a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África.

El evento comenzó a las 3 de la tarde y durará todo el día: serán 6 horas de música en directo de artistas que transmitirán, a su vez, a través de sus redes sociales. También enviarán mensajes actores y artistas internacionalmente reconocidos. Finalmente, terminará con un concierto de dos horas que se transmiritá en todo el mundo, con los anfitriones Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Hay cerca de 150 artistas de todo el mundo. Entre ellos, se encontrarán Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones y Stevie Wonder. También habrá ritmos latinos, con Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, que se repartirán entre el concierto principal y las actuaciones previas. Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish y Lizzo, entre otros, pondrán la vertiente mas “pop”, que unirá a estrellas jóvenes con veteranas como Alanis Morissette, Chris Martin y Celine Dion.

Entre los representantes europeos estarán el italiano Andrea Bocelli, las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J. Prácticamente todas las redes sociales y plataformas de internet emitirán el evento, desde Instagram o Twitter hasta gigantes tecnológicos, como Apple, Amazon y Alibaba.

El listado completo:

ADAM LAMBERT • ALICIA KEYS • AMY POEHLER • ANDRA DAY • ANDREA BOCELLI • ANGÈLE • ANITTA • ANNIE LENNOX • AWKWAFINA • BECKY G • BECKY LYNCH • BEN PLATT • BILLIE EILISH • BILLIE JOE ARMSTRONG • BILLY RAY CYRUS • BLACK COFFEE • BRAUN STROWMAN • BRIDGET MOYNAHAN • CAMILA CABELLO • CASSPER NYOVEST • CELINE DION • CHARLIE PUTH • CHRIS MARTIN • CHRISTINE AND THE QUEENS • COMMON • CONNIE BRITTON • DANAI GURIRA • DAVID & VICTORIA BECKHAM • DELTA GOODREM • DON CHEADLE • EASON CHAN • EDDIE VEDDER • ELLEN DEGENERES • ELLIE GOULDING • ELTON JOHN • ERIN RICHARDS • FINNEAS • HEIDI KLUM • HENRY GOLDING • HOZIER • HUSSAIN AL JASSMI • IDRIS AND SABRINA ELBA • J BALVIN • JACK BLACK • JACK JOHNSON • JACKY CHEUNG • JAMEELA JAMIL • JASON SEGEL • JENNIFER HUDSON • JENNIFER LOPEZ • JESS GLYNNE • JESSIE J • JESSIE REYEZ • JIMMY FALLON • JIMMY KIMMEL • JOHN LEGEND • JUANES • KACEY MUSGRAVES • KEITH URBAN • KERRY WASHINGTON • KESHA • THE KILLERS • LADY ANTEBELLUM • LADY GAGA • LANG LANG • LESLIE ODOM JR. • LEWIS HAMILTON • LIAM PAYNE • LILI REINHART • LILLY SINGH • LINDSEY VONN • LISA MISHRA • LIZZO • LL COOL J • LOLA LENNOX • LUIS FONSI • LUPITA NYONG’O • MALUMA • MAREN MORRIS • MATT BOMER • MATTHEW MCCONAUGHEY • MEGAN RAPINOE • MICHAEL BUBLÉ • MILKY CHANCE • NATTI NATASHA • NIALL HORAN • NOMZAMO MBATHA • OPRAH WINFREY • PAUL MCCARTNEY • PHARRELL WILLIAMS • PIERCE BROSNAN • P.K. SUBBAN • PICTURE THIS • PRIYANKA CHOPRA JONAS • RITA ORA • THE ROLLING STONES • SAM HEUGHAN • SAM SMITH • SAMUEL L JACKSON • SARAH JESSICA PARKER • SASHA BANKS • SEBASTIÁN YATRA • SHAH RUKH KHAN • SHAWN MENDES • SHERYL CROW • SHO MADJOZI • SOFI TUKKER • STEPHEN COLBERT • STEVIE WONDER • SUPERM • TAYLOR SWIFT • TIM GUNN • USHER • VISHAL MISHRA • XAVIER WOODS • ZUCCHERO

