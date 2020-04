El Horcón: Para pelearse no hacen falta enemigos

No es novedad que los acuerdos políticos son difíciles para el oficialismo local. El periodo anterior de gobierno de Ongarato tuvo lugar en el marco de un recurrente recambio de funcionarios, áreas que nunca anduvieron bien y mantuvieron sus representantes a pesar de la opinión generalizada dentro y fuera de la municipalidad, comunicación pésima, desavenencias públicas y notorias y más de un cortocircuito con concejales propios y ajenos. Cierto que nada de esto impidió la reelección, también cierto que el contexto no era el mejor, pero nunca, ni de lejos, como el de ahora.

Al oficialismo local no le hace falta oposición para demostrar sus grietas. Ellos mismos se encargan de dar un “controversial” mensaje en el peor momento que atraviesa el país. Parecen no darse cuenta que vivimos un escenario inédito y complicado, como jamás pudimos imaginar.

Este segundo periodo no parece ser diferente para un departamento ejecutivo que ya tuvo su primer eyectado, no logra cubrir un puesto medular como es la Secretaría de Gobierno y parece no tener intención de que sus diferencias internas dejen de ser públicas y notorias. De lo contrario no tiene explicación el veto del intendente al artículo de la ordenanza aprobada en la última sesión especial, cuyo proyecto fue iniciativa de su propio bloque de concejales y aprobado por unanimidad.

El 10% que se pretendía que donaran la planta política de la Municipalidad de Esquel (durante los próximos cuatro meses y producto de un aumento concedido este año), es solo simbólico, no hay dudas sobre ello. No podemos olvidar que estamos en un contexto donde, en muchos hogares de la ciudad, se padece la falta de trabajo agravado por la economía detenida por la pandemia o la crisis provincial por la cual hay vecinos que hace meses no perciben su salario.

Se le piden sacrificios al sector privado: que pague los impuestos. Sin ellos no hay salarios ni aumentos. Lo simbólico no es optativo, tiene un gran peso. Los gestos hoy definen liderazgo que implica e implicará paz social.

También el intendente tiene razón: cada uno puede elegir qué hacer con el salario que gana por su trabajo. Solo un detalle: su trabajo, hoy, es la política.

Por ahora parece que los concejales seguirán con el proyecto “simbólico” y tal las cosas al ejecutivo no le quedará otra que “voluntariamente” hacer notar cuánto están dispuestos a desprenderse.

Eso sí, para todos, de un lado y otro será necesario que, al menos por estos meses, demuestren cuanto están trabajando en esta fatídica y necesaria cuarentena y que proyecciones están pensando para cuando, de a poco, regresemos a la normalidad.

Estamos entre un virus despiadado y una economía famélica. Por supuesto que siempre hay quien ve la oportunidad de la política fácil o la “politiquería” como bien la ha calificado el intendente, pero esta vez el “gesto” es necesario tanto económico como de conducción.

Para nuestros políticos y especialmente el oficialismo local: tranquilos… hay mucho por hacer y lugar para todos. Dejen de ponerse palos en la propia rueda.

CHISTE DE YAPA

Un veterinario va al médico.

La doctora le pregunta: -Dígame… ¿Qué le duele?

Y el veterinario le contesta:

-Claro, así cualquiera…

.