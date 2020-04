Festejo Apretadito

Arcioni cumple 50 años y el natalicio invita a la reflexión política. Cómo es festejar en cuarentena, con pocos amigos y sin "torta" financiera para repartir. Las ayuditas de nación que no alcanzan ni para piñata y los pantalones largos que deberá ponerse el escribano.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni cumple hoy 50 años y no está recibiendo el más efusivo de los aplausos precisamente por atravesar tal vez el momento de más baja popularidad política. Se presume que habrá pocos amigos en el merecido festejo, y no habrá derrame de champán caro ni caviar del importado, como hubiera sucedido de no ser hoy el jefe máximo de la provincia. La austeridad y la reflexión seguramente se instalarán en torno a las velitas a soplar por la vorágine de acontecimientos que vienen girando en su vida desde hace casi cinco años, cuando comenzó su carrera política, y a partir de entonces, el principio del fin de su circunspecta privacidad.

Ayer mismo el escribano fue tendencia en Twitter por las decisiones de gestión. Varios medios masivos se hicieron eco del lamentable logro con comentarios directos al corazón: “Parece ser que las redes sociales, donde el gobierno de Chubut eligió posar toda su atención en materia comunicativa, comenzó a jugarle en contra y la tendencia ya se encuentra entre las primeras, lo que hace visibilizar la situación provincial a nivel nacional”, comentó su preferido, “El Patagónico”. Una catarata de sobreexposición con la que el grueso de la ciudadanía trata de penetrar su micromundo de poder y aislamiento personalísimo, desde donde el comodorense pilotea una nave ya con motor humeante.

Medio siglo no es poca cosa

La fecha del natalicio de Arcioni, allá por 1970 concentró numerosos hechos de importancia, algunos buenos, otros no tanto, que sucedieron simultáneamente a su llegada al mundo, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos sucesos se podría decir premonitorios, otros meras casualidades, como por ejemplo cuando la dictadura franquista condenó ese mismo día al director del diario Madrid por un artículo titulado “Ni gobierno, ni oposición”. O más contemporáneamente, cuando se impuso el 2 de abril providencialmente como fecha para la “Concientización contra el Autismo”. En su adolescencia temprana, cuando Mariano cumplía doce años allá por 1982, se produjo un hecho que marcaría para siempre su conmemoración, y fue la coincidencia con la recuperación transitoria de las´hermanitas perdidas´ cuando las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas, en lucha por el territorio arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833. Una decisión bélica después de 100 años de paz, aún en proceso de asimilación y análisis para la ciudadanía argentina, donde murieron 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños, pero que desde 2020 generó el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, sancionado por la ley 25.370. Para cuando esa guerra se convirtió en lamento social por las pérdidas, Arcioni ya estaba estudiando en el Liceo Militar General Roca en Comodoro Rivadavia donde aún se priorizaba el honor de un combate heroico que en parte intentó ahogar el fracaso de la dictadura militar. Su hombría de bien fue forjada a puro salto rana y cuerpo a tierra, pero también bajo preceptos de altruismo y fe, bastiones del amansamiento uniformado de aquella época. En 1995 se recibió de abogado en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, y al año siguiente como escribano público en la Universidad del Salvador, en lo que sus propios compañeros como Massa, reconocen fue todo un récord de aplicación al estudio, pese a los entendibles ´recreos´ de juventud a los que no desatendió tampoco. Después vendría su matrimonio y los éxitos de una profesión que siempre desde una próspera ciudad natal como Comodoro le trajeron mucha tranquilidad económica, un éxito constante que no pudo derramar aún en sus gobernados. ¿Que le podía faltar a un profesional de su talla al que nunca le faltó nada y contó entre sus clientes a empresarios del talante de Cristóbal López, Lázaro Báez, y Néstor Di Pierro entre otros regionalmente bien conocidos? Probablemente emoción, fama y más desafíos. Eso más menos se recita al momento de ensayar una evaluación de porqué Arcioni ingresó a la política. La bisagra existencial

Desde el 10 de agosto de 2014, cuando lo presentó en sociedad el por entonces diputado nacional Mario Das Neves como su ignoto compañero de fórmula para intentar recuperar el poder en las elecciones de 2015, hasta ahora que logró su propio gobierno y ya no puede echarle la culpa a nadie, Mariano Arcioni se debe estar preguntando para qué se metió en este brete, respondiéndose inmediatamente que por los amigos (y tres grandes jefes), un liceísta hace cualquier cosa. Tal vez lo agarró en medio de eso que vulgarmente se conoce como la crisis de los cuarenta y tanto, ya separado, con paternidad pendiente y aburrido de dar fe por otros. Lo cierto es que pateó de plano la previsibilidad de la escribanía, el lustrado parsimonioso de la colección atesorada de Harley Davidson, los beneficios acelerados de los registros automotores, los viajes programados a los más excéntricos destinos desde el anonimato empresario, y enfiló derechito a la debacle de la vida pública, donde ya nadie sigue siendo el mismo nunca más. A renegar por la excesiva atención pública, por el acoso de las redes sociales, los romances mediáticos desmentidos, el recurrente cambio de peinado, los trajes de cien lucas o los perfumes franceses, en fin, todas ellas sobreexposiciones impiadosas que rodean a un hombre público. Probablemente ahí metió su lira Sitael, su ángel regente, que se especializa en acceso a empleos superiores con responsabilidad ejecutiva, aunque con invocación a medias, sin el apego extremo a la palabra que caracteriza a sus protegidos. No era de extrañar para un nacido el segundo día del cuarto mes del año regido por Marte y embelesado por la Luna, que el poder fuera una tentación inmediata. Entre la explosividad del planeta regente y los cambios de humor que caracterizan a los ´lunáticos´ de Aries, el resultado son muchas y buenas virtudes, pero también con sus respectivos muchos y grandes defectos, como cambio de humores inentendibles, brotes de persecuciones improbables, irascibilidad injustificable y dudas latentes que fungen en los pasillos de palacio aceitadamente. La reflexión necesaria Así las cosas, el merecido festejo que seguramente Arcioni tendrá en alguna de las residencias oficiales, donde tal vez hasta decida romper cuarentena para compartir el momento con alguno de sus hermanos, amigos y seres queridos, esta vez tendrá un marco absolutamente particular porque será en el medio de una pandemia mundial sin precedentes, donde todas las cosas que alguna vez fueron importantes, hoy se relativizaron. Y cuando las velitas dejen de humear y el sol enfile sobre el viernes, comenzará la pesada liturgia de cuaresma, este año más significativa que nunca, donde hace 2020 años, en apenas seis intensas jornadas Cristo pasó de una entrada triunfal a Jerusalén, aclamado por la multitud como hijo de Dios, a ser víctima de una traición y conspiración y a morir en la cruz como el mismo había anunciado. Así son las cosas de sugestivas y cambiantes en las cumbres. Por eso, si un natalicio es tiempo de festejo, también lo es de ´re-creación´ de la vida transitada, pero sobre todo de la posible. Y la reflexionó sea en los custodiados jardines de Rawson o de Comodoro, tarde o temprano llegará. Tiempos nuevos La semana que viene puede ser el resucite o el calvario del chubutense. Con más de 50 mil empleados sin torta y sin cobrar, y a la espera que Nación se apiade y mande un regalito extra, la presión excesiva que genera la incertidumbre y el descontento social puede pinchar anticipadamente la piñata del gobernador. Dicen que al día de hoy, de dónde saldrá la plata es una gran incógnita. Por eso oficialmente van anunciando en potencial y de a poco: sueldos totales para agentes de Salud, parciales para Jubilados hasta el tercer rango y totales para el segundo rango general si todo va bien y los planetas no se desalinean. Después, se seguirá rezando y ungiendo ramos, esperando adelanto de coparticipación, porque hay que decirlo, con los $300 millones de ATN que mandarán, no alcanza ni para las gaseosas. Se sabe que Nación difícilmente vaya a enviar otros fondos inmediatos para pagar los sueldos, porque está usando todo lo disponible para el operativo sanitario y de emergencia económica con demasiados sectores a contener. Incluso el empresariado. A la par, esto no es el escenario de un día ni exclusivo de esta provincia, así que el mal de muchos sólo podría consolar a tontos marketineros, porque en definitiva complica aún más el mangueo provincial y el escenario efectivo. Los ingresos por regalías seguirá en franco retroceso, y la recaudación de impuestos decrecerá mucho más rápido aún en este panorama imperante. Y si por esas puchas, el virus salta el vallado de los federicos y nos arrastra al renglón del Excel del grueso de territorios contaminados, se terminó el festejo sanitario y que se salve el que pueda en Fontana 50.

Por eso, para muchos cincuenta años son pocos si se analiza la plenitud de la vida de un hombre común, pero muchos para un gobernante que sólo tiene tres años y medio por delante para reescribir la versión con la que pasará a la historia en la memoria colectiva de 600 mil almas.

Por ahora, dicen que Arcioni le plantea al Presidente sus urgencias y destaca el buen diálogo, pero este - con todo lo que tiene- lo deriva con Eduardo «Wado» de Pedro, el ministro del Interior. Desde allí pasan al Ministerio de Economía, y se empantanan. Más o menos un esquema que se está replicando con casi las provincias periféricas. No hay feedback y se atranca todo, se quejan otros mandatarios. La única contestación oficial es que «se endeuden como hacen las Pymes» para pagar los sueldos. Los distritos aducen que no hay un mercado de capitales para financiar la brutal caída de los recursos y que necesitan que el Tesoro les gire pesos.

A la par, las conferencias virtuales son muy top, pero no permiten un diálogo tan intimista o dramático como el que debería transmitir Arcioni a Alberto.

Tibias respuestas

Chubut, como otras provincias lanzaron varias propuestas para que analizara Martín Guzmán, pero sobre las que aún estarían a la espera. Además de adelantos de coparticipación, se sugirió diferir el pago de las cargas sociales en dos o tres cuotas. Y en todo caso, que el excedente de lo que no se preste a las Pymes (bajo la nuevo norma del BCRA que obligó a que haya préstamos al 24% para las empresas) pueda ser canalizado como préstamos a las provincias. «Así, incluso nosotros podremos prestarle a las Pymes provinciales en forma más acelerada», afirman los banqueros territoriales. Si quisiera, la entidad mayor podría contemplar extender el plazo del mecanismo por el cual a fin de mes los bancos agentes de cada provincia le pueden prestar por 10 días dinero por hasta un porcentaje de los sueldos. De hecho, muchos estados subsoberanos ya piden extenderlo a 30 o 60 días, teniendo en cuenta el bajón de la recaudación. A estos pedidos hubo una respuesta por parte del Gobierno que fue muy criticada por «amarretísima». De los $70.000 millones del fondo de ATN (que es plata de las provincias) el Ejecutivo decidió girar $6.000 millones en dos cuotas. Esto da menos de 50 millones de pesos por provincia. Estos y otros temas de peso son los que se espera que Arcioni se cargue al hombro de sus reclamos en nombre de la cuarta provincia exportadora del país, y ahora que le llegaron los cincuenta, que dicen siempre sientan mejor poniéndose los pantalones largos. En fin, con todo, esperemos que el hombre los cumpla muy felíz, y que actúe como como sugería Picasso, “cuando me dicen que soy demasiado mayor para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida”.

"Soy Juana de Arco, …y ceniza de tantos"