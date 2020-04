"Gestioné el ATN, estipulé de qué manera distribuirlo y el Gobierno provincial lo modificó"

El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igón, visitó los estudios de Red43 y, entre otros temas, se refirió al reparto del último Aporte del Tesoro Nacional (ATN) que recibió la provincia del Chubut. Muchos intendentes se mostraron disconformes con el criterio que se utilizó para repartirlo y el legislador fue el centro de las críticas porque fue quien lo gestionó.

"Acá se ha hablado mucho y se ha mentido mucho. Lo han utilizado dirigentes políticos, intendentes, muchos periodistas también fogoneando algunas cuestiones", remarcó Igón. En ese sentido, enumeró: "En primer lugar, el ATN no se reparte en términos de coparticipación; segundo, tiene la característica de ayudar a quien la tiene más difícil en términos económicos y financieros dentro del municipio; tercero, muchos municipios habían hecho el pedido formal de ATN: Trevelin, Lago Puelo, Epuyén, Cushamen".

Aseguró que su pedido se centró en que sea tenido en cuenta "el pedido formal de esos municipios y que se tenga en cuenta por primera vez a las comunas rurales. En función de eso se trabajo". Subrayó que existieron cambios en el esquema inicial que fueron realizados por el Gobierno de la provincia: "El ministro Antonena me ha confirmado y me ha mandado el listado de las modificaciones que le hizo a todo y en función de eso ejecutaron. Es la potestad que tienen de poder hacerlo como Gobierno provincial".

"Yo trabajé con los intendentes, gestioné el ATN, fui yo quien estipuló de qué manera trabajarlo y el Gobierno provincial lo modificó", enfatizó.

"El presidente de una comuna le tuvo que pedir 10 kilos de harina al panadero de la comuna para para poder darle a la gente. Esa es la radiografía de Chubut hoy, si salimos de las cinco ciudades más grandes nos vamos a encontrar ese escenario", relató Igón. Por este motivo, destacó la ayuda que recibieron las comunas rurales con el último ATN y lo comparó con otros distritos: "Ayer veía que en Río Negro las comunas recibieron 15 mil pesos, 20 mil o 25 mil pesos. Yo estoy contento de que acá recibieron 300 mil, 400 mil o 500 mil. Les soluciona en serio la vida y les pone en un lugar distinto",

En otro orden de cosas, el diputado contó que conversó con comerciantes de Esquel que se encuentran preocupados por los efectos económicos que tiene la cuarentena: "Yo me he reunido en distintas oportunidades con ellos, estuvimos viendo la posibilidad de elevar algunas notas, me pedían reacción del Gobierno nacional en términos económicos y esa reacción estuvo: se les va a pagar la mitad de los sueldos a quienes se inscriban y tengan los papeles al día". "Es limitado lo que se puede hacer desde acá pero la actividad está permanentemente en ejecución", afirmó.

"Son días de muchísimo trabajo, incluso por fuera del ámbito político. Se trabaja mucho en lo social tratando de dar la mayor cantidad de respuestas a padres, comerciantes, trabajadores, que sienten el efecto de esta cuarentena".

Por otra parte, elogió las medidas de Nación para enfrentar a la pandemia pero "sabemos que nos falta mucho". "Tenemos un presidente que nos está cuidando y lo ha entendido así la mayoría de los argentinos", aseguró. En el mismo sentido, subrayó que "hay un desembolso de recursos en términos sociales y de salud que está por encima de los 13 mil millones de dólares, casi el 3% del PBI".

La entrevista completa: