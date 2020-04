Esta semana, algunos sucesos extraños ocurrieron en Esquel, en una seguidilla en la que aparecieron dos personas lesionadas y sin vestimenta en un barrio de la ciudad. Ocurrieron varios hechos policiales más y todo en el marco de la cuarentena, rodeado de un cierto misterio, ya que no es algo que suela ocurrir en un lugar en que, todavía, casi todos se conocen, y rodeado de montañas que hacen difícil esconderse.

Aunque muy extraño para nuestra localidad, los crímenes ocurren, y las películas, series y libros saben reflejarlos. Cuentan historias de crímenes, desde pasionales y espontáneos hasta los más organizados e intrincados.

Se dedican a revelarnos la extraña mentalidad de los personajes que los cometen y a llevarnos, junto a un personaje principal (que siempre, en los grandes policiales, es un fantástico detective) hacia la resolución de estos misterios. Junto a los protagonistas, nos aventuramos en un camino lleno de pistas que no comprendemos, hasta que todo se revela en una escena fantástica: un momento de absoluta iluminación, que reúne todo lo analizado y lo lleva a una conclusión completamente obvia, a la que nunca habríamos podido llegar solos.

Claro, las historias de los policiales, según todos los grandes autores y guionistas de este género, siempre se escriben de atrás hacia adelante: se comienza por el final, una conclusión lógica, y luego se deshace en detalles tan minúsculos que nosotros pasamos por alto, muy al contrario de nuestro detective, con su ojo avizor y su perspectiva única.

Así, en esta ocasión, recomendaremos una película, una serie y un libro que representan maravillosamente el género policial.

La película de la semana

Esta película se trata del debut del que podemos decir, con absoluta seguridad, que es uno de nuestros tres directores favoritos en la historia del cine. No es para menos: esta película, la primera que dirigió y escribió, representa completamente su estilo, que mantiene hasta hoy, y es considerada una de las mejores películas independientes de todos los tiempos.

En su historia, los propios criminales hacen, a su vez, el papel de detectives. Se trata de seis hombres que no se conocen entre sí y son contratados por Joe Cabot para robar una inmensa fortuna en diamantes.

Tienen nombres falsos (¿suena un poco a "La casa de papel"?) y están convencidos, con un fantástico plan, de que el robo será un éxito. Sin embargo, la policía aparece en el lugar exacto, en el momento preciso y, en la situación de pánico que se produce, dos de los criminales son baleados, además de algunos policías y civiles.

El caos que sigue muestra a los protagonistas en un depósito abandonado, el punto de encuentro pactado, donde la desconfianza comienza: todos creen que uno de ellos es un policía infiltrado, sin ninguna duda. Pero, ¿quién?

Mucho cuidado: Tarantino no es para todos, ya que uno de los recursos completamente esenciales para toda su cinematografía es la violencia gráfica. Sin embargo, si son impresionables, intenten verla de todos modos, cerrando los ojos en las escenas más crudas. Créannos, vale la pena.

Recomendada para: adultos, es muy violenta.

Quiénes deben verla: fanáticos de Tarantino, si no la vieron, es una de sus mejores películas, para nuestro gusto. Personas que disfruten de los policiales con un giro.

Quiénes no deben verla: personas fácilmente impresionables. Quienes busquen una película "tranquila" (su ritmo no permite descanso).

Puntajes: IMDB - 8.3 de 10; Rotten Tomatoes - 94%; Filmaffinity - 8.1 de 10

La serie de la semana

True Detective

En esta ocasión, no recomendamos la serie completa: oímos muy malas críticas de la segunda y tercera temporadas de esta serie. Sin embargo, la primera es fantástica, con una atmósfera completamente rodeada de misterio constante, tensión permanente y las actuaciones magistrales de Matthey McConaughey (irreconocible) y Woody Harrelson.

En 2012, dos detectives de Luisiana son llamados a realizar declaraciones sobre un caso en el que trabajaron en 1995. Los interrogan en habitaciones separadas y narran la historia de su investigación, con lo que deben exponerse a reabrir viejas heridas y a poner en tela de juicio la resolución a la que llegaron, en un asesinato ritual extremadamente bizarro.

A medida que descubrimos quiénes son, cuál fue su proceso y quién era el asesino al que buscaban, la línea entre el bien y el mal se desdibuja, y comenzanos a preguntarnos, verdaderamente, cuál es el lado oscuro.

Desde sectas hasta satanismo, nadie queda completamente fuera del misterio. Los ejes más enigmáticos son la figura que aparece enredada en toda la historia, el "Rey amarillo", y un extraño lugar que se nombra constantemente, "Carcosa".

Ambas referencias a H. P. Lovecraft, así que la serie está especialmente recomendada para los ávidos lectores de este tenebroso autor, que encontrarán una gran cantidad de referencias.

Recomendada para: adultos.

Quiénes deben verla: fanáticos de Lovecraft, del género policial, del misterio.

Quiénes no deben verla: de nuevo, personas impresionables. Es también muy gráfica, aunque solo en escenas, pero los temas que trata (pederastia, asesinatos rituales, entre otros) son muy violentos.

Puntajes: IMDB - 9 de 10; Rotten Tomatoes - 87%; Filmaffinity - 8.5 de 10 (todo para la primera temporada)

El libro de la semana

Adiós, muñeca - Raymond Chandler

Queremos hacer una pequeña nota. Sabemos que Argentina es uno de los países reyes del género policial, desde Jorge Luis Borges y Bioy hasta Manuel Puig y Juan José Saer. Aún así, quisimos nombrar a alguien que, quizá, en nuestro país no es tan reconocido y, sin embargo, es uno de los mejores escritores del famoso género "policial negro": ese detective privado, encerrado en una habitación, encerrado en un destino inevitable, encerrado en un libro que, al leer, no podemos evitar imaginar en blanco y negro.

“De la quebrada me llegó el olor a salvia, que me hizo pensar en un hombre muerto y en una noche sin luna. Casas de estuco se esparcían por los flancos de la colina, destacando como bajorrelieves. Al cabo de un rato ya no hubo más casas, solo la quieta oscuridad del monte, el titilar de una o dos estrellas arriba, y la cinta blanquecina de la carretera donde a un lado surgían a veces las sombras de matorrales espesos, robles y manzanillas entre los que se podía oír la llamada de la codorniz a condición de no hacer ruido y tener paciencia”.