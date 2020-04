El duro relato de un comerciante que tuvo que cerrar: "Era esto o estar 160 mil pesos abajo"

Gonzalo García junto a su esposa tenía un comercio ubicado en 25 de Mayo y Rivadavia. Sin embargo, la pandemia de coronavirus les propinó un nuevo golpe y decidieron cerrar el negocio.

"No teníamos margen para esperar a ver que iba a pasar y Esquel es un lugar donde si no hay turistas al comercio le cuesta muchísimo", explicó Gonzalo consultado por Red43. "Los provinciales cobran como ya todos sabemos y venimos de un gobierno muy duro para el comerciante y al consumidor", agregó.

Contó que el kiosco estaba en su familia hace 10 años, pero él junto a su pareja lo ampliaron e incorporaron otros productos, por ejemplo de regalería. "Desde que asumió Macri se empezó a notar que la gente empezaba a achicar, kioscos había muchos, veníamos tecleando. Mejoró en el verano porque se vio turismo y movimiento. Estábamos todos contentos con la temporada pero sin margen", detalló.

Por la ubicación, pagar el alquiler era más difícil que en otros lugares de la ciudad y en total "necesitaba 80 mil pesos para no endeudarme pero sin comprar mercadería ni ningún tipo de movimiento". "Si un negocio no tiene expectativas de crecimiento no tiene lógica", lamentó. En el futuro, cuando la situación actual pase, aseguró que buscará incursionar en algún otro proyecto propio.

"La cuenta era entre perder 160 mil pesos o cerrar y ver cuando esto termine. Como somos 2 nada más fue una decisión rápida, a otros colegas se les complica mucho más".

El testimonio de Gonzalo García: