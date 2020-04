SOEME pide mayor esfuerzo y compromiso de la clase política municipal y provincial

Ante la incertidumbre que genera la actual contingencia en los trabajadores y sus familias, el Consejo Directivo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste exige un mayor esfuerzo y compromiso de la clase política tanto a nivel municipal como provincial. Es imperdonable que ante tanta incertidumbre no podamos contar con el esfuerzo de quienes se suponen deberían darnos tranquilidad.

Necesitamos que haya información, que haya claridad en los mensajes, queremos verlos tomando decisiones y trabajando en función del bien común y no adelantando una interna partidaria en función de una campaña política futura.

La ociosidad y la falta de vocación pública pueden pasar desapercibidas en tiempo de prosperidad, no así en tiempos de crisis. Vemos como a algunos no se les cae una idea, no saben, no quieren gestionar nada o son incapaces de proponer alternativas, y ante ese oscuro panorama, permanecen inactivos, en silencio, viendo cómo zafar de toda responsabilidad.

Vemos como tímidamente proponen sacar plata a unos pobres para dársela a otros. Pareciera que la solidaridad fuese un ejercicio solamente obligatorio entre los que menos tienen. Pero esa no es una solución de nada y a nuestro escaso poder adquisitivo, a la situación de los empleados provinciales, hay que sumar como efecto y como parte del círculo vicioso la baja en las ventas del sector comercial.

Romper con ésta inercia supone algo diferente a observar y describir la tragedia, dejando que los de abajo sigamos perdiendo, a la espera de que el azar nos ponga en el camino una salida; eso es inaceptable.

Podemos entender que haya dificultades, que ésta coyuntura puede llevar un tiempo y que requerirá el compromiso de todos, pero consideramos que el futuro no será esperanzador si quienes deben conducir siguen con la postura actual.

Asimismo, y ante una situación tan preocupante, creemos que no suman las idas y vueltas del Ejecutivo Municipal, que un día anuncia algo para dejarlo sin efecto en menos de 24 horas.

Por este motivo exigimos a la clase política que evite las salidas fáciles y cómodas, que perjudican a los trabajadores y a quienes dependen de ellos.