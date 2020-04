Una película, una serie, un libro

La cuarentena se extendió y, con ella, se agregaron más días en casa, para hacer lo que nos gusta y disfrutar de películas, series o libros para los que nunca alcanzaba el tiempo.

Nos damos cuenta de que siempre hay una excusa para no ver esta trilogía, leer esta novela eterna o ver un show con muchos capítulos. Ahora, vamos a recomendar algunos entretenimientos para pasar el tiempo.

Pese a que se vio mucha más gente en la calle en estos días y se considera flexibilizar un poco, la cuarentena sigue siendo obligatoria, al menos, hasta que termine Semana Santa. Por eso, te alentamos a quedarte en tu casa: recordá que, con una recomendación cada domingo, ¡tenés mucho para divertirte!

La película de la semana

Caracortada (Título original: Scarface)

¿Cómo se llega a ser gángster? De ser un exconvicto cubano extraditado, en espera de su Green Card, a ser el mayor magnate de la droga de Miami, en tan solo 2 horas y 50 minutos, esta película con una de las mejores actuaciones de Al Pacino es el epítome del crimen organizado, que permite que un inmigrante en Estados Unidos llegue a tener una rica mansión, una bella esposa... y una paranoia incomparable.

Como ocurre en general, en las películas en que hay droga involucrada, hay muchos disparos, mucha violencia y mucho dinero. En especial, todo gira alrededor del dinero.

La película es larga, pero no cansa: cada segundo es atrapante y obliga a seguir viéndola hasta el final.

Recomendada para: adultos. Muchísima sangre.

Quiénes deben verla: si te gustó cualquier versión de “Narcos” o “El patrón del mal”, esta es tu película.

Quiénes no deben verla: si no te gustan las escenas gore, es decir, de violencia gráfica, no la veas.

Puntajes: IMDB - 8.3 de 10; Rotten Tomatoes - 94%; Filmaffinity - 8.2 de 10

La serie de la semana

Anatomía según Grey (Título original: Grey’s Anatomy)

Esta serie médica también tiene gore, en forma de cirugías, pero más al estilo de Dr. House. Es una serie de 362 episodios (no, no es un error de tipografía), cada uno de 42 minutos. 16 temporadas y ya se renovó para una decimoséptima, con su estreno hace 15 años (de nuevo, sin errores tipográficos). Para verla completa, hay que estar frente al televisor aproximadamente 10 días, 17 horas y 12 minutos (sin pausa).

La serie comienza (luego se desvía mucho: claro, en 362 capítulos, mantener una misma línea sería un milagro) con la historia de la doctora Meredith Grey, una cirujana residente que debe aprender el oficio, con guardias de varios días y las típicas dificultades de ser una de las nuevas médicas en un ambiente intenso. Como toda larga historia, luego se centra en otros personajes, todos los que trabajan en el hospital, su relación con sus pacientes y entre sí. Llena de amores y desamores.

Nuestra favorita es Cristina Yang, interpretada por la brillante Sandra Oh, una cirujana fría, que solo piensa en su carrera y para la cual todo lo demás es secundario. Su personaje es brillante y, además, su amistad con Meredith fue nombrada como una de las mejores amistades femeninas en la historia de la televisión. Su frase interna clave es “You’re my person” (algo así como “Sos mi persona”).

Es sentimental, pero, con su eterna duración, tiene algo para todos.

Recomendada para: adultos y jóvenes, a los que no impresionen los órganos y la sangre.

Quiénes deben verla: amantes de las series médicas. Si te gustó Dr. House, seguramente te gusten, al menos, las primeras temporadas.

Quiénes no deben verla: hipocondríacos.

Puntajes: IMDB – 7.6 de 10; Rotten Tomatoes - 80%; Filmaffinity – 6.6 de 10

El libro de la semana

El conde de Montecristo – Alejandro Dumas

Siempre en la lista de las mejores novelas, esta historia de venganza, en 18 entregas, suele tener, en sus ediciones de bolsillo, no menos de 800 páginas. Por lo general, siempre supera las 1000. Sin embargo, no se puede soltar: de principio a fin, vale la pena.

Edmundo Dantés es denunciado falsamente y pasa mucho tiempo en la cárcel, donde planea su fantástica venganza contra todos los que alguna vez lo injuriaron, calumniaron o acusaron. Es una historia de contradicción, ya que el personaje se va dando cuenta, lentamente, de que la retribución que tanto desea también lo afecta a él y a quienes lo rodean.

Dantés se cree un agente divino, por lo cual la religión y los límites del ser humano también formarán parte de esta gran obra.

Recomendado para: jóvenes y adultos. No tanto por los temas, sino por la longitud.

Quiénes deben evitarlo: la novela es fácil, liviana y larga, bastante larga, así que el que prefiera novelas cortas debería mantenerse alejado.

Quiénes deben leerlo: amantes de la aventura.

Puntaje: Goodreads – 4.5 de 5