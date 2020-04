Comerciantes empapelaron sus locales para visibilizar su difícil situación: "Esto que ven es la realidad"

Esquel tiene varios comercios cerrados debido a las medidas tomadas por el gobierno ante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, muchos pasaron inadvertidos hasta que Liza Arrúa Zieseniss propuso empapelar con diarios las vidrieras de los locales. Algo que este jueves tuvo un gran impacto en la ciudad.

"Nos juntamos a ver qué iba a pasar después de todo esto. Es necesario pensar cómo vamos a salir después de esto, porque no tenemos un sueldo fijo y lo tenemos que generar", expresó Liza. Además, agregó: "Ante la no respuesta del intendente y concejales, vemos que no hay nada para nosotros".

"Lo que más nos interesa es la salud, por supuesto. Las charlas siempre van encaradas sobre la sanidad y con el soporte del Área programática para ver qué podemos hacer y qué no. Nos pareció que una forma de que la gente vea era llevarlo a lo literal. Estamos cerrando con papeles. Lo irreal es lo que ven hace 14 días, con luces prendidas y una vidriera armada. Esto es real y queremos que la gente entienda", señaló también.

Por otra parte, Arrúa Zieseniss se refirió a una cadena económica: "Un comercio cerrado no puede pagar ingresos brutos, no tiene empleados trabajando ni puede generar ese sueldo. Se nos cortó la cadena de pago porque se nos cortó la cadena de ingreso. No podemos pagar la luz, gas ni a los empleados porque está así, cerrado".

"No nos interesa ningún plan. Estamos acostumbrados a generar y pensando diez mil alternativas. No se trata solo de lo que el comerciante va a perder. Atrás de nosotros hay empleados, hay familias y estamos preocupados por ellos. Nadie quiere despedir a nadie".

También sostuvo: "Si no logro generar ingresos, ¿cómo le pago a la municipalidad el ingreso bruto? Nos quieren hacer una reducción de 10% y lo único que pedimos es que tengan criterio de flexibilizar en una ciudad sin casos. Que de a poquito nos dejen empezar a activar. Eso le pedimos al intendente y concejales. Nos hicieron perder tiempo. Dijeron que lo van a analizar pero solo están esperando lo que Nación dice".

"Esto que ven en la mayoría de los locales es la realidad"

"Necesitamos empezar a trabajar y a mover. Nadie va a abrir las puertas y todos los empleados van a volver. Con total concienca, pedimos cursos al hospital y AP. Todo lo que analizamos es con ellos para no poner en riesgo la salud de nadie", añadió.