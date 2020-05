El turismo ha sido una de las áreas más gravemente afectadas por la situación del coronavirus. Los restaurantes, bares, cabañas, hoteles y demás establecimientos que dependen de los visitantes para su subsistencia no han podido abrir y su situación es crítica.

Hablamos con Néstor “Quique” García, ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, quien nos explica todo el trabajo que se está realizando en el sector para paliar los efectos de la pandemia.

Un nuevo turismo

El ministro explicó que la clave del turismo que se viene será centrarse en la salud. La nueva realidad para el ámbito será el turismo interno, con visitantes de la provincia y la región, en lugar del turismo nacional e internacional. Los visitantes del extranjero, según estima García, volverán recién a visitar la Patagonia en 2021.

“No hay forma de salir en forma individual. Estamos trabajando con todo el sector”

Comentó que, en una encuesta de la Organización Mundial de Turismo, el turismo naturaleza es una de las actividades que se considera más popular, por lo cual Chubut tiene una gran ventaja, ya que cuenta con varios atractivos de excelencia. En la misma encuesta, la Patagonia aparece como uno de los lugares de mayor preferencia.

“Tenemos que prepararnos”

La seguridad y la salud serán claves para garantizar la seguridad del visitante. Se está observando, actualmente, el accionar en el resto del mundo, “pero las particularidades de cada región son especiales”, declaró García. Así, se adaptarán soluciones para las necesidades de la Patagonia, siempre teniendo en cuenta la realidad de nuestra provincia.

Medidas tomadas

Todos los proveedores de turismo están teniendo graves dificultades, desde la hotelería hasta los bares y restaurantes. Los reclamos son muchos y variados, por lo cual se están buscando soluciones caso a caso. Uno de los reclamos comunes tiene relación con las facturas de energía eléctrica, que llegan con los montos usuales, aunque los hoteles y locales estén cerrados. Para solucionar estos problemas, hay conversaciones con las cooperativas y se está trabajando en líneas de crédito especiales para el sector.

“El turismo fue el primero que recibió el golpe del coronavirus y va a ser el último que se va a poder reponer”.

Hay un compendio de medidas nacionales y se agregan nuevas a diario, a través de conversaciones con los distintos entes de turismo, patagónicos y nacionales. “Es la búsqueda de paliativos: soluciones de fondo, en particular, no hay”, declaró García.

La temporada invernal y la situación de La Hoya

Los prospectos para la temporada invernal son difíciles de prever. Es, por ejemplo, el caso para La Hoya, que fue renovada con una importante inversión, pero, aunque ya está en condiciones, no puede iniciar la temporada. Las rutas 25 y 40 no están habilitadas, y el público de la provincia no puede llegar a esquiar.

“Lo importante es que tengamos todos nuestros espacios y nuestros servicios preparados”.

“Esto es un panorama incierto porque depende de la opinión de los médicos, de la opinión de profesionales”, explicó el ministro. Todo dependerá de que las medidas sanitarias sean las adecuadas y del día a día de la pandemia.

Naturaleza, cercanía y salud

Las nuevas claves del turismo serán el foco en los atractivos naturales, el turismo de las áreas cercanas y, en particular, el tema sanitario. La idea de los nuevos modelos de trabajo será centrarse en los protocolos de salud, para garantizar seguridad a los visitantes.

Así, estos nuevos protocolos serán tan importantes como el atractivo turístico en sí. “Hay un convencimiento del sector privado de que va a pasar por ahí”, expresó García.

“Es un nuevo turismo, es una nueva modalidad, es un nuevo sistema al que tenemos que adaptarnos”.

Todo esto y mucho más, en la nueva edición de Primera mano, con la conducción de Martín Berrade. ¡No te lo pierdas!