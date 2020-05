Durante la semana, ante el paso a la "Fase cuatro" y todo lo que implica, uno de los temas específicos más comentados y discutidos fue el deporte. La discusión estuvo en qué actividades se podían realizar y cuáles no; qué restricciones se podían imponer; y, en particular, cuándo volverían los deportes a nuestras vidas, luego de todos los eventos cancelados, como los Juegos Olímpicos, las carreras, el fútbol, el tenis y tantos más.

Ante la abstinencia deportiva, nos vimos obligados a revivir las maravillas de todas estas actividades a través de una película, una serie y un libro que, desde el sillón, nos recordaron todos los encantos de correr, saltar y, nuestro favorito particular, ver correr gente detrás de una pelota.

La película de la semana

Million Dollar Baby

Con estos tres actores, ninguna película podría salir mal. Hilary Swank, Morgan Freeman y Clint Eastwood actúan en una de las mejores películas de deporte de la historia, con cuatro premios Óscar y más de cuarenta premios nacionales e internacionales.

Frankie Dunn (Clint Eastwood) tiene un gimnasio en Los Ángeles. Su mejor amigo, Eddie "Scrap Iron" Dupris (Morgan Freeman) lo ayuda a mantenerlo. Además, Scrap narra la película (todo es mejor cuando se escucha la voz de Morgan Freeman). Cuando Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), una moza que quiere ser boxeadora, pide que la entrenen, Frankie le dice que "no entrena a chicas".

Cuando el mejor peleador de Frankie se va, termina aceptando a Maggie. Muchas dificultades, como sus personalidades, sus historias y sus contextos familiares complicarán las cosas, pero Maggie llegará a pelear tan bien que la cambiarán de categoría, ya que nadie quiere encontrarse en el ring con ella.

No queremos spoilers, pero habrá mucho drama y muchas dificultades. A veces, la cantidad de premios no es indicativa de la calidad de una película, pero en este caso sí lo es.

Recomendada para: adultos y jóvenes.

Quiénes deben verla: fanáticos y no fanáticos del boxeo, porque es solo el contexto donde se desarrolla todo lo demás. Todos, porque está narrada por Morgan Freeman.

Quiénes no deben verla: quienes no tengan ganas de ver un drama este fin de semana. Se puede ver el próximo.

Puntajes: IMDB - 8.1 de 10; Rotten Tomatoes - 91%; Filmaffinity - 8 de 10

La serie de la semana

Del Sunderland hasta la muerte (Título original: Sunderland 'Til I Die)

Se dice que es una de las mejores series documentales sobre fútbol jamás hechas. Este show de Netflix muestra todo lo ocurrido en la temporada 2017-2018 del club profesional Sunderland, cuando descendió de la Premier League, la máxima división del fútbol inglés.

Los problemas son todos los que enfrenta un equipo de fútbol cuando cambia de categoría, pero están perfectamente representados, con todo el marco que involucra al fútbol, desde lo económico hasta los hinchas. El Sunderland cae, inicia su campaña en la segunda división y tiene problemas de presupuesto. El director técnico camina por la cuerda floja, hay desesperación entre los jugadores y errores individuales pueden causar desgracias grupales.

Los problemas personales de los jugadores, el aspecto financiero, las peleas entre compañeros y con los dirigentes, la pasión de los hinchas que esperan el regreso del club. Es el fútbol con todas sus bellezas y desgracias.

Recomendada para: jóvenes y adultos (el panorama general quizá es complejo para niños).

Quiénes deben verla: todos los que tengan abstinencia de fútbol en estos días. Quienes deseen conocer más sobre ese mundo.

Quiénes no deben verla: las personas a las que no les interese el fútbol o a las que no les gusten los documentales.

Puntajes: IMDB - 8.2 de 10; Filmaffinity - 7.4 de 10

El libro de la semana

De qué hablo cuando hablo de correr - Haruki Murakami

“Es muchísimo mejor vivir diez años de vida con intensidad y perseverando en un firme objetivo, que vivir esos diez años de un modo vacuo y disperso. Y yo pienso que correr me ayuda a conseguirlo. Ir consumiéndose a uno mismo, con cierta eficiencia y dentro de las limitaciones que nos han sido impuestas a cada uno, es la esencia del correr y, al mismo tiempo, una metáfora del vivir (y, para mí, también del escribir). Probablemente muchos corredores compartan esta opinión.”

En 1982 Murakami tenía un local de jazz, pero decidió dejarlo para dedicarse a la escritura. Además de escribir, comenzó a correr. Este deporte marcó su vida y su obra.

Sus inicios fueron motivados por las razones habituales: quería dejar de ser sedentario. Además, fumaba muchísimo y decidió cambiar su estilo de vida.

El estilo de la novela es episódico: va de a partes y no tiene un hilo conductor general. Es el estilo de estas novelas de Murakami sobre hechos reales, como Underground (también excelente).

Recomendamos el libro para los corredores y para quienes no se motiven a correr. Sus reflexiones sobre lo que piensa mientras corre, sus preferencias para entrenar, sus sensaciones y cómo lleva todo esto a los demás aspectos de su vida hacen que sea un libro fantástico, más allá de su temática.

Es muy motivador y explica la pasión de los deportistas que hacen de correr un estilo de vida.

"No importa si no vivo mucho, pero, mientras viva, quiero al menos que esa vida sea plena".

Recomendado para: jóvenes y adultos.

Quiénes deben evitarlo: quienes prefieran una novela que tenga un hilo conductor, una historia con principio y fin.

Quiénes deben leerlo: quienes no se motiven a correr, los corredores y todos los demás.

Puntaje: Goodreads - 3.85 de 5