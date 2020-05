En el año 2010, el Gobierno Nacional puso en marcha el programa Conectar Igualdad con la pretensión de que las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pudieran llegar a todas las escuelas del país y se utilizaran para transformar los modelos de enseñanza -en muchos casos ya obsoletos o poco efectivos- además de dinamizar el sistema de aprendizaje que había quedado rezagado con el avance de contenidos digitales más atractivos y didácticos.

Cuando asumió Cambiemos en el 2015, se dijo que este Programa continuaba hasta cumplir con la prometida digitalización demandada en educación. Sin embargo, al finalizar el mandato del ex presidente Mauricio Macri la infraestructura tecnológica prometida no había llegado a muchas de las escuelas del país o no estaba utilizándose pedagógicamente, por falta de capacitación para su uso.

En Chubut la educación nunca ocupo el lugar transeúnte que merece y hoy día existen establecimientos, por ejemplo, en Esquel, que no cuentan ni siquiera con conexión a internet para uso administrativo y mucho menos pedagógico y en algunos establecimientos donde existe el servicio es gracias a la cooperadora que se ocupa de recaudar para que esta herramienta esté a disposición de la escuela.

El Aula Digital que se pretende poner a funcionar por estos días, donde la pandemia ha obligado a la suspensión de clases presenciales, tiene doble impedimento: los docentes nunca trabajaron en el aula con tecnología informática porque no estaban las condiciones para hacerlo, no se les dieron las herramientas para utilizarlas en clases y , por otro lado, no son pocos los hogares que no cuentan con computadora, internet o son varios chicos en el núcleo familiar y apenas un teléfono de un adulto para conectarse todos y recibir las indicaciones de maestros y profesores.

La frustración es doble y el trabajo no es sencillo; docentes que usan por primera vez tecnología que nunca tuvieron a mano en las escuelas para hacer las propuestas y que lleguen a los alumnos y padres que no tiene las condiciones para que sus hijos reciban los materiales dispuestos desde las aulas virtuales.

Paradójicamente el Ministerio de Educación del Chubut, en el marco del otro Programa, esta vez Aprender Conectados continúa entregando herramientas digitales a instituciones educativas, de las cuales al menos, dos de las últimas entregas en nuestra ciudad no tienen ni internet ni siquiera intranet (red interna sin internet), además el “Aula Digital” o las herramientas similares ya entregadas, hace meses a otras escuelas, no están instaladas porque no se ha impartido la capacitación para utilizarla. La efectividad de esta acción merece, al menos, que se tenga en cuenta la forma de implementarla porque, de lo contario, quedará solo para la foto y con el avance tecnológico que existe, en un tiempo no muy lejano, estará obsoleto el material repartido.

A más de 10 años del primer programa que pretendía la necesaria introducción y aplicación de las tecnologías de la información en la educación, su objetivo quedó muy por debajo de lo esperado. La aplicación de Aprender Conectados, corre con la misma suerte.

El sistema educativo necesita, de una vez, que quienes trazan las políticas para cumplir con el ineludible derecho a la educación, tengan la responsabilidad que los programas puestos en marcha, se ejecuten y no se sigan dilapidando recursos que, si bien son de calidad, no están utilizándose ni por docentes ni alumnos.

Chiste de Yapa

- ¡Mamá!, ¡conseguí un papel en aquel casting!

- ¡Qué alegría! ¿Y de qué harás?

- De marido.

- Bueno hijo, no te preocupes, ya te tocará un personaje con diálogo la próxima vez...