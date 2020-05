Una película, una serie, un libro

En la semana, en la provincia del Chubut se tomó la decisión de comenzar a permitir, luego de muchos días de cuarentena, las reuniones de hasta 10 personas, siempre con domicilios de cercanía (si no lo leíste, podés verlo acá: https://www.red43.com.ar/nota/2020-5-22-18-46-56-en-todo-chubut-se-podran-realizar-reuniones-familiares-de-hasta-10-personas).

Así, regresan los encuentros entre amigos, abuelos y nietos, hermanos y hermanas. Este es un tema recurrente en las obras cinematográficas y en los libros: la sensación de reencontrarse con los seres queridos siempre ha sido una materia emocionante para los autores, directores, guionistas y muchos más que hacen las grandes películas, series, y libros. También hay encuentros que los personajes preferirían no tener, y de los que escapan toda su vida. Te damos algunos ejemplos.

La película de la semana

Un camino a casa (Título original: Lion)

Esta historia de vida basada en un hecho real es muy dramática: está inspirada en la autobiografía de Saroo Brierley, un joven indio que estuvo perdido durante veinticinco años. A los cinco años, el protagonista, que va con su hermano a buscar monedas a los vagones del ferrocarril, se queda dormido y no vuelve a encontrar su hogar.

Luego de muchísimos peligros y sufrimientos es adoptado por una pareja australiana. Sin embargo, jamás deja de buscar el hogar del que, por más penurias que pasara, se sentía parte.

La actuación es excelente y, en especial, llaman la atención los cuadros cinematográficos que representan la India, con todo su misterio, pobreza y belleza (fue nominada al Óscar por su fotografía).

Es una película maravillosa que recomendamos fuertemente. Con la caja de pañuelos al alcance de la mano, claro está. Se trata sobre la búsqueda del reencuentro con el hogar: si esto se cumple o no, queda por verse.

Recomendada para: adultos y jóvenes, es muy dramática.

Quiénes deben verla: quienes disfruten de las historias reales.

Quiénes no deben verla: quienes prefieran algo liviano o una película más olvidable.

Puntajes: IMDB - 8.0 de 10; Rotten Tomatoes - 84%; Filmaffinity - 7.3 de 10

La serie de la semana

The Office

Por supuesto, esta serie no es sobre reencuentros en su totalidad, pero tiene uno de los más divertidos en la historia de las series de TV. Hay series completas sobre reencuentros, pero, aunque lo parezca, no hemos visto todo, así que quedarán para la próxima.

The Office es, personalmente, una de nuestras comedias de TV favoritas. Es simplemente la historia, en forma de falso documental, de una oficina, en la que sus personajes viven los eventos del día a día, con un jefe muy particular.

El humor es por momentos ridículo y por momentos muy políticamente incorrecto, pero las relaciones de los personajes hacen que sean una de esas comedias en las que la trama avanza, en lugar de tener varios personajes que hacen lo mismo, todos los días, en el mismo lugar. Además, una gran diferencia con otras comedias es que el desarrollo es muy natural (muy diferente, por ejemplo, de The Big Bang Theory en la que las cuatro personas más inadaptadas del mundo de golpe tienen mujeres hermosas, habilidades sociales y un éxito rotundo en la vida... mejor ni empezamos).

Los personajes son normales. Simplemente, normales. No tienen superpoderes, no son genios, no son ricos, no son perfectos. Cometen errores y los asumen. No tienen nada "especial" o "particular" (excepto Michael y Dwight, que lo tienen todo).

El reencuentro del último episodio es imperdible. Hay dos versiones: la estadounidense y la británica. La estadounidense es más larga y el humor es un poco distinto, pero la premisa es similar. En todo caso, se pueden ver ambas.

Recomendada para: adultos, por la temática y el humor muy, muy inadecuado.

Quiénes deben verla: quienes disfruten de varios tipos de humor, entre ellos, el humor negro. Quienes se animen a darle una oportunidad, porque a veces Michael harta en el primer capítulo, y en el segundo también.

Quiénes no deben verla: quienes prefieran un humor más "elegante", por así decirlo (aunque sí se puede decir que las sutilezas del humor de esta serie son muy inteligentes).

Puntajes: IMDB - 8.9 de 10; Rotten Tomatoes - 93%; Filmaffinity - 7.8 de 10

El libro de la semana

Los miserables - Víctor Hugo

Este no será un encuentro de amor: más bien, la desgracia perseguirá a los personajes durante toda la obra. Un policía completamente obsesionado perseguirá constantemente, durante toda su vida, a un ladrón que lo único que quiere es dejar el pasado atrás. Javert, el policía, también perseguirá a los demás protagonistas de la obra con absoluta inflexibilidad.

"La mujer levantó la cabeza, y su voz furiosa se apagó súbitamente. Sus ojos se pusieron vidriosos y se estremeció de terror. Había reconocido a Javert".

Es una obra que tiene todas las emociones en su interior, intrínsecamente relacionadas con la historia de Francia: la restauración monárquica, las revoluciones de 1830 y 1848, el segundo Imperio de Napoleón III (sobrino de Bonaparte) y la Tercera República.

Su contenido es tan maravilloso como extenso. Para describir todos estos acontecimientos y entrelazar en ellos a los personajes con sus historias, suelen hacer falta ediciones de dos amplios tomos. Esto no debería desalentar la lectura, ya que todo es una sola gran pieza, con lujo de detalles.

"Hay un punto en el que los infames y los desafortunados se mezclan y se confunden en una sola palabra, palabra fatal, los miserables; ¿de quién es la culpa?"

Con 19 personajes, hay historias para todos los gustos. Los encuentros fatales y los desencuentros irreparables serán gran parte de la temática que rodee a esta obra, aunque su tema principal (entre muchos otros) suele ser, como en tantas novelas, la definición del bien y del mal.

Recomendado para: jóvenes y adultos.

Quiénes deben evitarlo: quienes no tengan paciencia o ganas de leer tanto.

Quiénes deben leerlo: toda persona a la que le interese la rica historia de Francia, con sus imperios, revoluciones, repúblicas y reinos.

Puntaje: Goodreads - 4.2 de 5