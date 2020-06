En la madrugada de este miércoles, a las 4:30 a. m., ocurrió el primer fallecimiento por COVID-19 en la provincia del Chubut. El paciente se encontraba en terapia intensiva en el Hospital de Trelew y llevaba 11 días de internación: tenía solo 45 años, pero varios factores de riesgo, como obesidad y una enfermedad respiratoria crónica.

“La infección por COVID es una infección viral común que, en los pacientes que tienen factores de riesgo, tiene un comportamiento muy agresivo, que es lo que ha ocurrido en este caso”, explicó el ministro de Salud, Fabián Puratich.

“No hay una vacuna, no hay nada que nos proteja de esta enfermedad más que los cuidados individuales. No salir de la casa si no tenemos necesidad de hacerlo y, si tenemos que salir, cumplir con todas las normas”.