El presidente del Esquel Rugby Club, Juan Cruz Lagos, fue el entrevistado del miércoles en Firma y Aclaración. Mano a mano con Ricardo Bustos, el escribano que está a cargo de la institución hace once años habló de muchos temas. Entre otras cosas, sobre la mesa estuvieron la realidad deportiva, los proyectos más importantes a futuro y los valores que transmite el rugby que han sido cuestionados durante este año a partir del asesinato de Fernando Báez Sosa.

"Armamos un proyecto con un montón de gente, a mí me toca encabezar. El club cuando lo agarramos estaba en una situación muy compleja. Había una disputa con el Ejército y nos querían sacar el predio", recordó Lagos sobre sus comienzos al frente del ERC. En ese lugar manejan una hectárea y media que sigue siendo propiedad del Ejército Argentino pero con una mejor relación. Por supuesto, al no ser propio tienen sus limitaciones: "El problema es que por más que tengamos el visto bueno del Teniente Coronel no podemos hacer construcciones de carácter permanente como un quincho o vestuarios".

Esto puede cambiar en breve y el presidente lo reconoció como "el sueño del club". ya que la sede social y la cancha se mudarán pronto a tierras propias. "Estamos construyendo en un predio que obtuvimos de la Municipalidad de Esquel en la gestión de Rafael Williams. Son cuatro hectáreas y media en Valle Chico", explicó. "Lo estamos construyendo con un subsidio que la provincia nos dio en 2014 y nunca nos terminó de pagar". "El objetivo es en octubre, cuando se seque un poco, meter las máquinas y hacer el movimiento de tierras para construir la cancha", reveló.

Lagos remarcó además que el Esquel Rugby Club tiene alcance social y lo diferenció de cuatro lugares específicos del país: "En el rugby de Capital Federal, Córdoba, Tucumán y Salta hay un nivel medio clasista, acá nunca tuvo esas características y lo juega el que quiere jugar". "En movimiento tenemos unas 200 familias pero es mucho más el mundo del rugby porque hay ex jugadores, gente que está afuera estudiando y después vuelve y se suma", señaló. Además, hace poco incorporaron el rugby femenino donde hay entre 50 y 60 chicas formando parte de la institución.

"De las 200 familias activas, la cuota de $250 la pagarán 70 y tenemos alrededor de 130 familias que no pagan nada porque no pueden. Tiene un alcance social extraordinario".

Los valores que transmite han sido muy cuestionados en el último tiempo. El presidente del ERC no escapó al tema y aseguró que la Unión Argentina de Rugby tomó cartas en el asunto. "Es tremendo para nosotros. Debemos estar muy atentos y hacernos cargo de esto que pasa. Son un grupo de chicos que yo digo que juegan al rugby, no son rugbiers". "Tuvimos charlas con todos nuestros chicos. Tenemos que tener más cuidado todavía porque el rugby por sus características forja hermandad, amistades", sostuvo el dirigente. "El jugador de fútbol a la noche sale con sus compañeros del colegio o del barrio. El de rugby sale con sus amigos del rugby porque se les enseña que son sus hermanos de la vida. Es lógico que en un boliche haya 10 jugadores de rugby pero no que sean patoteros. Tienen que ser garantes de que no ocurra nada, o separar si hay alguna situación", agregó.

En materia deportiva, resaltó que "sería ideal que haya más clubes" en la región: "Nosotros para competir tenemos que hacer 600 kilómetros". Asimismo, anunció que ya están retomando la actividad. "Somos el primer club de la Unión de los Lagos que tiene habilitación de la UAR para empezar a entrenar con distancia social y un protocolo de seguridad". "Está la necesidad del vínculo, ir al club, comer un paty los fines de semana. Esa cosa linda que generamos con los padres y los nenes que se extraña. Estamos más desesperados por eso que por ver a un equipo que entre a jugar al rugby", concluyó Juan Cruz Lagos.