El Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Esquel, Daniel Hollmann, indicó que actualmente, la Planta de Residuos no está funcionando como lo hacía habitualmente: "Estuvimos en contacto con los GIRSU de algunos lugares del país, pero puntualmente con los de Comodoro y el valle y lamentablemente no es una actividad que actualmente se pueda realizar. No está habilitada por los equipos de salud ni por parte de la parte técnica que regula a los Girsu".

"Se está armando un presupuesto para presentar, sobre un protocolo de funcionamiento mínimo para volver a la actividad"

El Ingeniero agregó que en la planta local, hay una guardia de serenos, maquinistas y choferes, donde además se realizan trabajos de mantenimiento de equipamiento y espacios.