La concejal y presidenta del bloque Cambiemos, María Eugenia Estefanía, se refirió hoy a lo ocurrido en la sesión de este jueves del Concejo Deliberante de Esquel. En su hora de preferencia, dio a conocer un proyecto de declaración en rechazo a lo dicho por Alberto Fernández sobre un posible corrimiento de la barrera sanitaria patagónica. La iniciativa fue elaborada por el espacio mayoritario y acompañada por los concejales de Chubut al Frente y el Partido Justicialista, pero las palabras de Estefanía en la hora de preferencia al presentarlo molestaron y no tuvo acompañamiento para ser tratado sobre tablas.

"Yo me acerqué al bloque del concejal Hernán Alonso, él hizo algunas modificaciones. Luego ocurrió que en la sesión hago algunos comentarios acerca de la opinión del bloque sobre las políticas llevadas adelante por los gobiernos anteriores en Chubut, mencioné algunas cuestiones que no fueron del agrado de la minoría y a la hora de darnos el voto para el tratamiento sobre tablas, no lo dieron justificándose en una cuestión partidaria", explicó Estefanía consultada por Red43. Valoró que "estuvimos conversando de esta situación, nos hicimos eco de la voz de la producción y el presidente de la Sociedad Rural", agregó la edil.

Seguidamente, la presidenta del espacio oficialista lamentó: "Habíamos llegado a un proyecto consensuado y era importante sacar esta declaración sobre todo por el sector productivo. No se valoró eso y se valoraron las cuestiones partidarias. En ningún momento le falté el respeto a nadie, dije lo que pensaba". "Tal vez se sintieron tocados algunos exfuncionarios del gobierno actual que hoy ocupan una banca, lamento que sea así. Ninguna de mis opiniones pueden ser ofensivas, cuando uno escucha una crítica debe abrir los ojos y tratar de que eso sirva para mejorar", expuso. "El Concejo Deliberante es el lugar donde uno tiene que emitir las opiniones del partido y las políticas con las que uno está de acuerdo y las que no. Les vendría muy bien hacer una autocrítica y empezar a reconocer los errores no estaría mal", evaluó.

"Hicieron alusión todo el tiempo a mi hora de preferencia, que es un espacio para que los concejales expresemos nuestra opinión. Tenemos opiniones diferentes y lamento que no hayan valorado el trabajo que habíamos hecho para llegar a un proyecto consensuado. Creo que en la comisión vamos a poder hablar nuevamente del proyecto y lo importante que es para el sector productivo", opinó Estefanía.