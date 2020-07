Santiago Acevedo, propietario de una de las empresas que brinda el transporte urbano de colectivos en la ciudad, aseguró que por el momento seguirá sin haber servicio en la ciudad. El jueves pasado, Julio Ruíz, secretario de Gobierno del municipio, anunció la vuelta del colectivo.

"Quiero aclarar que no es una falta de comunicación entre la empresa hacia los pasajeros. Esta decisión la tomó la Municipalidad sin estar de acuerdo con las empresas., hicieron una resolución obligándonos a salir hoy. Con Julio Ruíz estuvimos hablando por teléfono y yo le aclaré que era imposible", remarcó Acevedo. Afirmó que "les había aclarado que por la deuda que mantengo con el personal es imposible poner el colectivo en la calle y decidieron obligarnos a salir. Es imposible prestar el servicio en estas condiciones".

"La mayor deuda que tengo es con los empleados, no puedo poner el colectivo en la calle sabiendo que les estamos debiendo".

Asimismo, recalcó que tanto de la empresa como de los trabajadores hay buena voluntad, "pero si yo no les puedo pagar a ellos no los puedo hacer trabajar. No hay nada cierto en cuanto a los subsidios de Nación y provincia". "Necesitamos un cierto compromiso de fecha de pago. Si hoy salimos y llevamos poca gente, el combustible hay que pagarlo, el seguro hay que pagarlo, las roturas y los sueldos", graficó.

Recordó la importancia de los subsidios adeudados para el funcionamiento del transporte: "De otra forma ese costo iría a la tarifa que no la ponemos nosotros, la pone el municipio. Está regulada de esa manera para que sea un boleto accesible". No tienen agendada una nueva reunión con el Ejecutivo municipal pero "estamos atentos a cualquier llamado, vamos y se conversa".