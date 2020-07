Política y economía deben encontrar un equilibrio para que funcione cualquier gobierno. En tiempos difíciles financieramente, la política es más necesaria que nunca, "es el arte de lo posible", sin dudas puede hacer milagros y llevar a buen puerto situaciones muy complejas.

En Chubut sabemos que la gestión económica más que en crisis, está en terapia intensiva con pronóstico reservado, usando términos médicos muy escuchados a propósito de la pandemia que atravesamos.

El episodio (lo podríamos llamarlo crisis en la crisis) con los protagonistas Torres Otárola y Meiszner y por supuesto Arcioni como director indiscutible de este guión puesto en escena sin ensayar el final, mañana debe tener un primer cierre de telón con la seguridad que de vendrá una segunda temporada al estilo serie con final abierto.

Tal vez el gobernador haya aprendido que, si la decisión es difícil por los motivos que sean, hay que tomarla en blanco y negro y no darle oportunidad a los grises.

Si el encargado de pedirle la renuncia a Otárola era Meiszner, por cualquier razón que entendía el gobernados que no debía hacerlo él en persona, al menos podía tener en cuenta que no sería nada descabellado que la Ministra quisiera pedirle tener una charla con él, habida cuenta que no está en sus planes alejarse de la política ni regresar a su casa sin jugar alguna carta que le permita seguir en su meteórica y zigzagueante carrera.

Por su parte Meiszner es uno de los que pueden aportar a ese puente que necesita Arcioni que le tiendan hacia el gobierno nacional. Llegó a Chubut hace muy pocos años, pero su relación con el kirchnerismo sigue por buen camino y para nadie es un secreto que esto le hace falta al gobernador en grandes dosis: sin apoyo nacional no va a poder gobernar y esto lo sabe muy bien.

Hoy es un día muy importante para Arcioni, en Buenos Aires no solo hablará de economía. Necesita convencer a todos y todas que la posibilidad de seguir hasta el final de su mandato -como la mejor opción para Chubut- será lo más saludable para la conflictiva política de la provincia y también para el gobierno nacional.

¿Quién se va o quién se queda en Fontana 50? En la mañana de este viernes, aún no lo sabe el gobernador... tiene que pensarlo.

