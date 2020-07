Este jueves, se anunció que se realizará la pavimentación de la calle Tamburini, gestionada por decisión del consorcio de vecinos, quienes eligieron la empresa que trabajaría en el lugar. La obra está en garantía, por lo cual, si hay otros inconvenientes, dicha empresa deberá hacerse cargo.

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, explicó que "el hormigón está muy deteriorado, sobre otras áreas hay alguna discusión técnica, y hay otra calle que tiene media calzada realizada, cuyo hormigón se congeló: se hormigonó en época en la que no se debería haber hormigonado, con lo cual tienen que rehacer todo esto".

A través de notificaciones a la empresa y reuniones con vecinos, se están estableciendo los pasos que se llevarán a cabo y la forma de pago que se usará. “Hay muchas cuestiones que pasan desde lo técnico a lo legal, pero que vamos a discutir con una comisión reducida de vecinos", aclaró Ongarato. "Estamos estudiando las distintas soluciones que hay y ya tenemos una propuesta”.

Gracias al fondo de garantía, la empresa deberá terminar la obra y hacerlo dentro de los plazos, "que no se están cumpliendo", explicó el intendente. “Cuando una empresa hace una obra pública, en este caso una calzada, tiene que hacer la obra en su totalidad, completa, porque lo que hace es interrumpir la circulación desde la ciudad, perjudica a los vecinos frentistas, pero perjudica también a muchos vecinos que tienen que circular por ahí. De no hacerlo así, la empresa se expone a acciones legales y, por supuesto, a que no se le permita construir más en la ciudad de Esquel", aclaró.

"Si comenzó la obra y no tenía asegurados los fondos por parte de los frentistas, bueno, no tendría que haber comenzado la obra", enfatizó Ongarato. "Hay un montón de cuestiones de discutir que son, fundamentalmente, entre los vecinos y la empresa".