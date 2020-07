Primera mano, con Ariel Molina: "Vamos a sacar adelante esta provincia"

Ariel Molina, asesor de Gobierno, tiene nuevas tareas, en esta época, dentro del gabinete de Arcioni. Entre ellas, se destaca la reactivación de obras que estaban pausadas y la reducción de gastos operativos en Casa de Gobierno.

“En todas las áreas estoy ayudando”.

Además de tener diversas funciones en su trabajo, realiza sus tareas junto a intendentes y ministros de toda la provincia, intentando nunca demorar en dar una respuesta.

Reducción de gastos

La tarea de reducir los costos operativos, según explica Molina, no se centra en reducir la estructura, sino en gastos cotidianos (como alquileres) que se pueden reducir.

“Nunca achicar en personal: esto lo tenemos claro, el gobernador nos dijo que prefiere, como siempre dice, pagar atrasado, pero con todos los empleados públicos dentro”.

Así, en lugar de realizar despidos a lo largo de la provincia, se está buscando reducir en todas las demás áreas pertinentes.

El aporte de su experiencia como intendente

Para el asesor de Gobierno, una de las grandes experiencias obtenidas de su trabajo como intendente es ser una persona más expeditiva: “No tanta vuelta”, comenta.

Como intendente con licencia, sabe que, detrás de cada expediente, hay una persona o varias familias, por lo cual nunca se debe dejar un expediente para el día siguiente.

“Para nosotros acá en Rawson tal vez un día no es nada, y para un intendente un día es mucho tiempo”.

Las tareas se realizan lo más rápidamente posible para lograr los objetivos de cada mandatario chubutense.

Relación con otros miembros del gabinete y adaptación a Rawson

El asesor del gobernador también elogió a Javier Touriñán (que asumirá la Secretaría General de Gobierno la semana entrante), opinando que va a aportar mucha política. “Voy a trabajar al lado de Javier y también, por supuesto, como hago siempre, al lado del gobernador”.

“Vamos a armar un buen equipo”.

Molina contó que, cada vez que se dirigía a Rawson (en funciones de intendente), ya se sentía como parte del equipo, por lo cual sus nuevas tareas no fueron un cambio abrupto. Cuenta que, a veces, cuando un intendente llamaba no era atendido, pero hoy eso no sucede.

“Nunca un intendente llama a un ministro o a un secretario por un tema que no tiene importancia”.

Recientemente, hubo un recorrido de ministros por distintas localidades de la provincia, que se espera repetir en un futuro, ya que los resultados fueron, según explica el asesor, muy positivos. “El gabinete va a salir entero a todos los puntos de la provincia del Chubut”, añadió.

Todas las áreas están trabajando fuertemente e intentando solucionar distintos problemas que surgen día a día. Se espera, en opinión de Molina, que el año próximo haya una gran mejoría y que el esfuerzo dé sus frutos.

“Vienen meses duros, pero siempre con la esperanza firme y la convicción de que vamos a sacar adelante esta provincia. Estamos convencidos de eso”.

