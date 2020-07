Desde que comenzó la pandemia se suspendió el servicio. En Esquel nunca hubo ni hay casos positivos, en la ciudad han comenzado casi la mayoría de las actividades y para muchos, el transporte es esencial, más en la actual temporada de invierno. Sigue en pie un conflicto que ya tiene sus antecedentes y desacuerdos que preceden a la situación crítica que tenemos hoy.

Se ha tensado la cuerda entre prestadores y municipio llevando la peor parte muchos vecinos. El conflicto ha llegado al punto que en nuestra ciudad se anuncia posible fecha de comienzo de actividades y quedan esperando en las paradas de colectivos aquellos que no llegaron a conocer que no hubo acuerdo y que sigue suspendido el servicio.

Habrán razones de ambas partes, nadie lo pone en duda, pero es menester no seguir dilatando la solución a este conflicto que afecta -en gran medida- a quienes no poseen ningún medio para trasportarse, no tienen recursos para para acceder a un taxi por no estar al alcance de sus bolsillos, no tienen transporte propio y deben trabajar, ir a consulta médica, hacer trámites, entre otras diligencias, y no les queda más más remedio que caminar -los que pueden hacerlo- soportando las bajas temperaturas del invierno que atravesamos.

Una vez más insistimos en la campaña puesta en marcha como consecuencia de la pandemia: cuidar al otro es prioridad. Mucho se ha dicho que de estos meses difíciles debemos aprender y pensar más en el bien común como única forma de estar mejor desde lo individual.

Cuidar al otro pasa por no dilatar hasta el extremo lo que es vital para muchos. En este caso desde un auto propio o desde la cercanía de la vivienda al trabajo, consultorios, etc. o con los recursos para un taxi, muchas veces se pierde la perspectiva de que el transporte en la ciudad no solo es necesario, sino que es imprescindible.

Pónganse de acurdo Municipio y transportistas y cuiden a las decenas de vecinos que necesitan de este servicio para poder resolver todo tipo de necesidades, entre ellas, algunas básicas y vitales.

