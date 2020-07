Juan Devetak presentó su renuncia a partir del 1 de agosto a la banca que ocupa como concejal del Frente Patriótico (PJ). Su salida sorprendió y el (todavía) edil adujo motivos personales y profesionales.

En diálogo con Red43, Devetak explicó sus razones: "No es una decisión a las apuradas, somos un equipo de trabajo y como tal evaluamos las cosas en conjunto". "El motivo de la renuncia es que siendo una banca unipersonal tiene una exigencia de trabajo que requiere una dedicación full time porque uno no puede estar en todas las reuniones de comisión, ni dar lectura a todos los expedientes. En mi caso personal por razones profesionales me encuentro limitado con el tiempo", detalló el traumatólogo.

Además, aseguró que al tener solo un lugar estaba hablada previamente la idea de rotar: "Antes de asumir en el cargo en el equipo habíamos hablado de ir rotando los lugares en la banca para que el partido tenga diferentes voces". "Yo cumplí este primer periodo durante estos meses y tratamos de estructurar un trabajo que va a seguir evolucionando independientemente de quién esté sentado acá", indicó.

"Tratamos de poner una impronta de trabajo dentro del Concejo que haga que nuestro partido a pesar de tener una representación minoritaria tenga la voz de los ciudadanos que lo han votado".

En referencia al análisis de su tiempo en el Concejo Deliberante durante el 2020, evaluó: "El balance es complejo porque estuvimos atravesados por esta problemática de la pandemia. Al ser una situación inédita, genera la duda permanente con respecto a decisiones que se toman. Independientemente de eso hemos tratado de trabajar colaborando con una oposición constructiva". Sostuvo que han tenido coincidencias con los demás espacios opositores: "El bloque opositor está hilvanado por un hilo de base peronista, son distintas expresiones de una misma ideología. Es la ideología que mira de frente la problemática de la gente, entonces hay mucha coincidencia en los proyectos y en la postura que tomamos".

Su reemplazo aún es una incógnita. Hace un tiempo, Devetak estuvo licenciado y lo reemplazó Lis Aguirre, que ocupa el primer lugar como suplente. Sin embargo, es posible que por la ley de cupo deba asumir Matías Peláez, el segundo suplente.