Intento de robo: por falta de lugares de detención, un imputado tendrá prisión domiciliaria

Esta tarde tuvo lugar la audiencia de control de la detención y apertura de la investigación por tentativa de robo en banda y tenencia de arma de fuego. El hecho ocurrió en Corcovado esta madrugada y los tres imputados no pudieron ser trasladados a Esquel por el estado de la ruta. Participaron por teléfono desde la comisaría de la localidad.

La Fiscalía pidió 30 días para dos de los implicados, mientras que para el otro solicitaron 60 días porque portaba un arma de fuego descargada y tiene antecedentes penales. Argumentaron que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

La defensa se opuso, justificando que no se daban las condiciones apropiadas para la detención y requirió la libertad de dos de los imputados. "Esta gente no puede estar en un calabozo que no tiene baño y ni calefacción porque el Ejecutivo no se ocupó", enfatizó el defensor Marcos Ponce al oponerse a la prisión preventiva. Para el acusado de apellido Cáceres, que fue encontrado con el arma, solicitó que se evalúe un mes de arresto domiciliario.

El juez José Luis Ennis resolvió que dos imputados transitarán la investigación en libertad pero tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros del lugar de los hechos. Rige la misma medida para con la víctima y su familia por 30 días. Por su parte, Cáceres quedará en prisión domiciliaria durante 60 días, por no haber lugares de detención disponibles en la zona.