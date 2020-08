Ante el cuestionamiento de Torres el Jefe de Gabinete de Ministros respondió que “dado que el presupuesto vigente en el ejercicio 2020 se corresponde con el ejercicio 2019 prorrogado, su estructura y asignación de créditos no se corresponde necesariamente con las obras que se encuentran activas y que actualmente ejecuta el Ministerio de Obras Públicas. Esto exige realizar modificaciones presupuestarias para reasignar los créditos conforme las necesidades genuinas de la jurisdicción.”



En este sentido Torres sostuvo que las obras que pretenden recortar son justamente obras genuinas y si bien es entendible que en un contexto de pandemia se reasignen partidas por ejemplo para cuestiones Sanitarias, lo que no vamos a permitir bajo ningún punto de vista es que se castigue a las provincias del interior usando la pandemia de excusa para beneficiar a los gobiernos afines como es el caso de la Provincia de Buenos Aires.”



Luego de haberse reunido con intendentes, concejales, diputados y cámaras de comercio de toda la provincia, Torres asegura que se pudieron definir las obras prioritarias. Entre ellas, mencionó obras de conectividad eléctrica, como el caso del interconectado provincial, de vialidad, como la concreción de la doble trocha que une Trelew y Puerto Madryn y la autovía entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia y la ampliación de la planta potabilizadora de Rawson. El diputado resaltó que se trata de obras de suma importancia y por las cuales presentó proyectos de declaración solicitando que sean incluidas en el presupuesto. Por otro lado, le envió una nota al Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, haciendo un pedido de inclusión de partidas presupuestarias para obras en la Ruta Nacional 40, que atraviesa la provincia de norte a sur por la parte de cordillera y precordillera chubutense, y para las rutas nacionales 25 y 26. Así como el camino de circunvalación, la planta de tratamiento de líquidos cloacales, la estación transformadora, y el asfalto del corredor bioceánico, entre otras obras de Comodoro Rivadavia



No obstante, en la modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2020, dentro de lo elevado por el Ministerio de Obras Públicas, no se asigna partida presupuestaria para muchas de estas Obras.



Sobre las obras que se empezaron a ejecutar en la provincia y luego se pararon, manifestó que aquello: “genera un perjuicio muy alto porque los costos operativos pasan a ser mayores, se corre el riesgo de que las empresas desistan en la continuidad de la obra como es el caso de los desagües pluviales de Esquel y el aeropuerto de esa ciudad, entre tantas otras”.



Entre las reuniones que llevó adelante Torres en esta última semana, estuvo en comunicación telefónica con la mayoría de los intendentes de la provincia, de todos los colores partidarios, y personalmente se reunió con Damián Biss, Fabián Gandón y Sergio Ongarato, quienes le manifestaron cuáles eran las prioridades para cada localidad. Acordaron insistir en la incorporación de la firma en los proyectos de declaración que ya fueron presentados y su tratamiento en la comisión de presupuesto antes que se dictamine el proyecto de la ampliación y así garantizar la continuación de las mismas en el Presupuesto 2021.