El Horcón: Menos emprendimientos y más impuestos

El antiguo y necesario reclamo de las pequeñas y medianas empresas sobre la necesidad de revisión y adecuación de la carga impositiva, es de esas medidas que tienen -prácticamente- unánime demanda desde aquellos que aún apuestan su capital para mantener un emprendimiento o generar uno nuevo.

La crisis que ya padecía este sector -históricamente generador de empleo e impulsor de la economía del país- es de público conocimiento. Se ha agudizado por la pandemia que padecemos y aún no hay fecha para volver a la "normalidad" que, dicho sea de paso, tal como la conocíamos antes de que comenzara la cuarentena en el mes de marzo, no será igual para muchos trabajos ni para gran cantidad de empresas.

La presión tributaria que padecen las Pymes necesita -con urgencia- un análisis de fondo, de forma tal que estimule la generación de empleo y se libere la carga del Estado como empleador o repartidor de subsidios, estos últimos solo parches a situaciones límites de pobreza.

La gran mayoría de los pequeños empresarios consideran que la ayuda para mantener su negocio en estos meses de mayor crisis ha sido insuficiente. De los que aún se mantienen abiertos todavía hay casos que no han pasado lo peor y es posible que cierren sus puertas antes de fin de año si no existe un paquete de medidas que tenga en cuenta, además de impuestos, la inflación que no deja de crecer.

Es de destacar que la crisis se agudizó con el Covid-19 pero la pequeña y mediana empresa padece un desmembramiento que viene de años anteriores marcados por la pérdida de empleo y cierre de comercios.

También hay que tener en cuenta que la informatización y digitalización de los negocios ya no es una opción, lo cual implica inversión y conocimiento, tecnología, análisis de publicidad en medios tradicionales y redes sociales, en fin, nuevos retos a un mundo que ya venía imponiendo sus reglas y que con la pandemia y luego de la salida de ésta, demandará una adecuación a formas de plantear los negocios y emprendimientos que, para muchos, traerá nuevos retos.

En estos tiempos, se necesita que el ejercicio de la política comience -con criterios válidos, análisis serio y ganas de llegar a soluciones- a adecuar e impulsar leyes que apoyen la inversión y generación de empleo en el país. La difícil situación para negocios y emprendimientos no se circunscribe a regiones o provincias, atraviesa todo el país y a millones de argentinos.

Cada provincia y municipio tiene la obligación de saber y tener un diagnóstico propio para que el Estado cumpla su función de garantizar las condiciones para generar trabajo y que puedan funcionar las empresas en cada localidad.

Esos estudios y proyectos, al menos en Chubut, no se tienen. Mientras tanto hay mucha incertidumbre en los comercios locales y pocas garantías de una recuperación a corto plazo.

CHISTECITO DE YAPA

- ¿Tu novia está embarazada?

-Si...

-Me habías dicho que solo tenían sexo virtual...

-Si, así es... pero dice que la hackearon…